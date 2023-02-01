NBA.. ليبرون جيمس يقترب من رقم كريم عبد الجبار القياسي في فوز ليكرز على نيكس
قطع ليبرون جيمس خطوة أخرى نحو رقم كريم عبد الجبار القياسي بعدما أحرز 28 نقطة ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز 129-123 على مضيفه نيويورك نيكس بعد وقت إضافي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الأربعاء.
ويحتاج جيمس إلى 89 نقطة للوصول إلى 38387 نقطة، وهو الرقم القياسي المسجل باسم عبد الجبار في صدارة قائمة المسجلين في تاريخ البطولة.
ومن المتوقع أن يتجاوز جيمس الرقم قبل عطلة مباراة كل النجوم في الفترة 17-19 فبراير شباط الحالي.
وأنهى جيمس أول زيارة لملعب ماديسون سكوير غاردن في ثلاثة أعوام بتحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة إذ أحرز 28 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.
وأصبح جيمس رابع أكبر لاعب يحقق ثلاثة أرقام مزدوجة في تاريخ البطولة بعمر 38 عاما.
كما أصبح أول لاعب يحقق ثلاثة أرقام مزدوجة في موسمه الـ 20 في البطولة.
وصعد جيمس إلى المركز الرابع في قائمة التمريرات الحاسمة في الموسم الاعتيادي للبطولة برصيد 10338 تمريرة، ولا يتفوق عليه سوى النجمين المعتزلين جون ستوكتون وجيسون كيد، وكريس بول لاعب فينكس صنز الحالي.
وبغض النظر عن تقدم نيكس مرتين في البداية فقد فرض ليكرز سيطرته على الربع الأول وأنهاه لصالحه 29-24، إذ سجل جايلن برونسون 11 نقطة لصاحب الأرض.
وقلب نيكس الكفة لصالحه في الربع الثاني مع تألق جوليوس راندل لينتهي الشوط الأول 53-52.
وتبادل الفريقان التقدم 11 مرة في الربع الثالث ولم يستطع أي منهما التفوق بأكثر من خمس نقاط.
وبدا ليكرز في طريقه للفوز عندما أحرز جيمس رمية ثلاثية ليتقدم 114-108 قبل دقيقة و41 ثانية من النهاية.
لكن برونسون أحرز أربع نقاط لنيكس بالإضافة إلى تمريرة حاسمة ليدرك التعادل مع تبقي 24 ثانية.
وأهدر أنطوني ديفيز فرصة حسم فوز ليكرز بعد ارتكاب خطأ ضد المهاجم لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي.
وظل التعادل مسيطرا إلى أن مرر جيمس كرة إلى دينيس شرودر ليحرز رمية ثلاثية ويتقدم ليكرز 121-118.
وسرعان ما عزز ليكرز تفوقه إلى 127-121 قبل 19.4 ثانية من النهاية، وهو ما كان كافيا لتحقيق الفوز.
وتصدر برونسون قائمة مسجلي نيكس برصيد 37 نقطة، كما أضاف راندل 23 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة.