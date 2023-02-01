NBA.. ليبرون جيمس يقترب من رقم كريم عبد الجبار القياسي في فوز ليكرز على نيكس

قطع ليبرون جيمس خطوة أخرى نحو رقم كريم عبد الجبار القياسي بعدما أحرز 28 نقطة ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز 129-123 على مضيفه نيويورك نيكس بعد وقت إضافي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الأربعاء.

ويحتاج جيمس إلى 89 نقطة للوصول إلى 38387 نقطة، وهو الرقم القياسي المسجل باسم عبد الجبار في صدارة قائمة المسجلين في تاريخ البطولة.

ومن المتوقع أن يتجاوز جيمس الرقم قبل عطلة مباراة كل النجوم في الفترة 17-19 فبراير شباط الحالي.