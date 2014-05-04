شارابوفا تفوز في بطولة مدريد للتنس وخروج بنيتا

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الأمريكية سلون ستيفنز المصنفة 16 تهزم الرومانية مونيكا نيكوليسكو 2-6 و6-3 و6-2 كما تغلبت الصينية تشينج جي على الكولومبية ماريانا دوكي 7-6 و6-2.