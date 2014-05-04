شارابوفا تفوز في بطولة مدريد للتنس وخروج بنيتا

مدريد - صعدت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الثامنة للدور الثاني من منافسات فردي السيدات في بطولة مدريد المفتوحة للتنس الأحد بفوزها على التشيكية كلارا كوكالوفا.
ففي الدور الأول من البطولة المقامة في إسبانيا فازت شارابوفا على منافستها التشيكية غير المصنفة بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-1 و6-2.
وفي نفس الدور فازت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة الخامسة على الرومانية سورانا كيرستيا 6-1 و5-7 و7-6.
وبلغت الصربية انا ايفانوفيتش المصنفة 11 الدور الثاني أيضاً بفوزها على الأمريكية ماديسون كيز بنتيجة 6-1 و7-6.
وودعت الإيطالية فلافيا بنيتا المصنفة 12 المنافسات بخسارتها أمام التشيكية لوسي سفاروفا بنتيجة 1-6 و6-0 و6-3.
وفازت الأمريكية سلون ستيفنز المصنفة 16 على الرومانية مونيكا نيكوليسكو 2-6 و6-3 و6-2 كما تغلبت الصينية تشينج جي على الكولومبية ماريانا دوكي 7-6 و6-2.
وفازت الأمريكية فارفارا ليبتشنكو على الإسبانية انابيل مدينا جاريجوس 6-4 و4-6 و6-4.