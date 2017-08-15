رسميًا.. ماريا شارابوفا تشارك في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أكد منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الثلاثاء، أن ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى على العالم سابقًا، ستخوض أول بطولة لها ضمن البطولات الأربع الكبرى خلال أكثر من 18 شهرًا، عقب حصولها على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة.

ولم تنل اللاعبة الروسية البالغة من العمر 30 عامًا، والتي عادت من الإيقاف لمدة 15 شهرًا في وقت سابق هذا الشهر، فرصة المشاركة ببطاقة دعوة في فرنسا المفتوحة قبل أن تغيب عن موسم الملاعب العشبية، بما في ذلك بطولة ويمبلدون بسبب إصابة في الفخذ.

وتوقفت استعدادات شارابوفا لخوض بطولة أمريكا المفتوحة بسبب إصابة في الذراع عانت منها في وقت سابق هذا الشهر.

واضطرت المصنفة 148 على العالم للانسحاب من كأس روجرز وبطولة سينسناتي المفتوحة، كإجراء احترازي قبل خوضها لآخر البطولات الكبرى هذا العام.

وستقام بطولة أمريكا المفتوحة في الفترة من 28 اغسطس/ آب الجاري وحتى 10 سبتمبر/ أيلول المقبل في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس في فلاشينج ميدوز بنيويورك.