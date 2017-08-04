الاتحاد الدولي للتنس يحسم قراره بشأن تعديل صيغة بطولة كأس ديفيز

أعلن الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الجمعة، استمرار إقامة بطولة كأس ديفيز لفرق التنس في الموسم المقبل بصيغتها الحالية المعتادة، والتي تُحسم من خلالها المباريات بخمس مجموعات على الأكثر، بعد رفض مقترح تعديل صيغتها بحيث تحسم المباريات من خلال ثلاث مجموعات على الأكثر.

ورفض الاتحاد المقترح خلال تصويت اليوم في اجتماعه السنوي العام، حيث صوّت لصالحه 57ر63 بالمائة من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد، وهو ما يقل عن الحد الأدنى المطلوب من الأصوات والمحدد بثلثي إجمالي عدد الأصوات.

من ناحية أخرى، تقرر منح المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي أحقية تعديل قواعد بطولتي كأس ديفيز وكأس الاتحاد لفرق السيدات، على أسس تجريبية، دون ضرورة الحصول على موافقة الأعضاء.

وقال ديفيد هاجيرتي رئيس الاتحاد الدولي: “إنه قرار يفتح آفاقًا جديدة، القرار يمنح المجلس المرونة التي يحتاجها للتعديل في كأس ديفيز وكأس الاتحاد لفرق السيدات بدون انتظار موافقة المشاركين في الاجتماع العام السنوي”.

وأضاف: ” في عالم سريع التغير يجب أن نتسم بالذكاء وسرعة اتخاذ القرارات، وهذا القرار يعطينا هذه القدرة. نشكر أعضاءنا على دعمنا في مجلس الاتحاد الدولي للتنس”.

ووافق أيضًا الأعضاء على إصلاحات جاء نصها كما يلي:

1/ المشاركون في منافسات الدور النهائي بكل من بطولتي كأس ديفيز وكأس الاتحاد لفرق السيدات، سيكون لديهم حق الاختيار بشأن استضافة مباريات مواجهة الدور الأول في نسخة العام التالي.

2/ متطلبات ملاعب المباريات وملاعب التدريب، سيتم تقليصها من أجل تخفيف تكاليف الاستضافة على الاتحادات الوطنية.

3/ سيتم تخفيف التزامات اللاعبين قبل مباريات كأس ديفيز، بحيث تتمثل في حزمة مهام مجمعة تتضمن القرعة، والمؤتمر الصحفي بعد القرعة، واللقاءات الإعلامية والغداء الرسمي.

وأضاف هاجيرتي:”التغييرات مطلوبة لضمان مستقبل طويل لهذه البطولة التاريخية والأيقونية، ونظل ملتزمين للعمل مع اتحاداتنا الوطنية وأصحاب المصالح الآخرين لإيجاد حلول لنعزز بطولتي كأس ديفيز وكأس الاتحاد”.

وتُستكمل منافسات بطولة كأس ديفيز خلال الفترة من 15 إلى 17 أيلول/سبتمبر المقبل، عندما تستضيف بلجيكا نظيرتها أستراليا، وتلتقي فرنسا مع صربيا في الدور قبل النهائي.