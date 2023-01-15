ناصر العطية يتوَّج بلقب رالي داكار للمرة الخامسة في مسيرته

ناصر العطية يتوَّج بلقب رالي داكار للمرة الخامسة في مسيرته
توج السائق القطري ناصر العطية، بلقب رالي داكار 2023 في فئة السيارات، للمرة الخامسة في مسيرته، بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022، مع نهاية المرحلة الـ14 الأخيرة في الدمام بالمملكة العربية السعودية، إذ أقيم الرالي للعام الرابع تواليا.
وتقدم العطية بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف)، بطل العالم للراليات 9 مرات، في حين حل الشاب البرازيلي لوكاس مورايس (تويوتا) في المركز الثالث، متأخرًا بفارق 1:1.13 ساعة.
والعطية، الذي تصدر الترتيب العام منذ المرحلة الثالثة بعدما تعرض منافسه لمشكلات، هو ثاني أنجح السائقين في فئة السيارات برالي دكار، خلف الفرنسي ستيفان بيترهانسل الذي فاز باللقب ثماني مرات.
كما فاز بيترهانسل، الذي انسحب من هذه النسخة بعد تعرضه لحادث، بمنافسات الدراجات النارية ست مرات.
وكان لوب (البحرين ريد إكستريم) قد حقق أمس السبت، رقما قياسيا بالفوز في ست مراحل متتالية، لكن الفوز في المرحلة الختامية كان من نصيب مواطنه جيرلان شيشيري.
وحل البرازيلي الصاعد لوكاس مورايس ثالثا في الترتيب العام.
وفي فئة الدراجات النارية، تفوق بنافيديس على الأسترالي توبي برايس، الذي سبق له الفوز بالسباق مرتين، بفارق 43 ثانية بعدما فاز بالمرحلة الأخيرة ليقلب تأخره بفارق 12 ثانية في الترتيب العام.
وحل الأمريكي سكايلر هوز ثالثا في الترتيب العام.