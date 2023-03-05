بيج رامي رابعًا.. وسامسون داودا يتوج بلقب بطولة أرنولد كلاسيك 2023

توج النيجيري سامسون داودا بلقب بطولة أرنولد كلاسيك 2023، التي أقيمت فجر الأحد، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بعالم كمال الأجسام، فيما جاء المصري رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" بالمركز الرابع.

وأقيمت منافسات بطولة أرنولد كلاسيك أوهايو للمحترفين 2023 ، فجر الأحد، بحضور الممثل الشهير وبطل كمال الأجسام السابق أرنولد شوارزنيغر، الذي تحمل البطولة اسمه.