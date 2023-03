بيج رامي رابعًا.. وسامسون داودا يتوج بلقب بطولة أرنولد كلاسيك 2023

SAMSON DAUDA, WEEKS AFTER HIS FIRST TOP-6 OLYMPIA PLACING, WINS THE ARNOLD CLASSIC! THE FIRST EVER BRITISH ARNOLD CLASSIC CHAMP!



Arnold Classic Top-6



1. Samson Dauda

2. Nick Walker

3. Andrew Jacked

4. Big Ramy

5. Shaun Clarida

6. Akim Williams pic.twitter.com/oJFg429RFt