بيج رامي رابعًا.. وسامسون داودا يتوج بلقب بطولة أرنولد كلاسيك 2023
توج النيجيري سامسون داودا بلقب بطولة أرنولد كلاسيك 2023، التي أقيمت فجر الأحد، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بعالم كمال الأجسام، فيما جاء المصري رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" بالمركز الرابع.
وأقيمت منافسات بطولة أرنولد كلاسيك أوهايو للمحترفين 2023 ، فجر الأحد، بحضور الممثل الشهير وبطل كمال الأجسام السابق أرنولد شوارزنيغر، الذي تحمل البطولة اسمه.
وقدَّم بيج رامي أداءً جيدًا في العرض الفردي الخاص به خلال نهائيات البطولة، ليحتل المركز الرابع متفوقًا على الأمريكي شون كلاريدا الذي حلَّ خامسًا.
وجاء نيك ووكر من ترينداد وتوباغو في المركز الثاني، بعدما كان حامل اللقب في النسخة قبل الماضية عام 2021، بينما يتواجد النيجيري أندرو جاكيد في المركز الثالث.
وكان بيج رامي شارك في بطولة مستر أولمبيا عام 2022، ولم ينجح في الحفاظ على لقبه، إذ احتل المركز الخامس.
يذكر أن بيج رامى قال في تصريحات سابقة إنه قرر المشاركة في نسخة أرنولد كلاسيك هذا العام لتعويض خسارته لقب مستر أولمبيا، ولرغبته في بدء التجهيز مبكرًا لنسخة 2023 التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل.