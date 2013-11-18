ياباني يدخل غينيس لـ100 متر على طريقة القردة

طوكيو - حطم الياباني كينيشي إيتو الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر عدواً على طريقة القردة ليعدل رقمه السابق المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

و يتم الجري على طريقة القردة طيلة 100 متر وسجّل الياباني زمناً قدره 16 ثانية و86 جزء من المائة محطماً رقمه الذي سجله في 2012 والبالغ 17 ثانية و47 جزء في المائة من الثانية وتسلم في نهايته شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، و جرى السباق الأخير بسرعة بلغت 55 كيلومتر في الساعة.

ويتدرّب الياباني عبر العمل في مسح الأرض حيث تحولت من مجرّد عمل أو قضاء وقت لنمط حياة.

وقال كينيشي للصحافة: "الناس تقارنني بالقردة وفي داخلي كان إحساس بأني كذلك وفي يوم قررت أن أصبح كالقردة أمشي و أركض مثلهم".

ويحاول الياباني أن يكون كالقردة في الحدائق أو في منزله ويقول: "أعتقد أني أعيش على طبيعتي".