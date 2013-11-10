نادال في نهائي البطولة الختامية للمرة الثانية في تاريخه

تمكن الإسباني رافائيل نادل المصنف الأول على العالم من بلوغ نهائي البطولة الختامية المقامة في لندن بعد تجاوزه في نصف النهائي منافسه السابق السويسري روجيه فيدرر بمجموعتين دون مقابل في نصف النهائي.

وأنهى الإسباني المجموعة الأولى بنتيجة 7-5 حيث تميزت بالإثارة حتى الكرة الأخيرة ، قبل أن يبسط سيطرته على المجموعة الثانية وينهيها بنتيجة 6-3 ويبلغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد الذي خسره في 2010 أمام نفس المنافس.

ويبحث نادال الذي ضمن إنهاء العام على رأس ترتيب لاعبي التنس المحترفين على الفوز باللقب الأول في تاريخه ليتوج موسما رائعا فاز خلالها بعدة ألقاب وعاد من بعيد بعد غياب إستمر 8 أشهر بسبب إصابة في الركبة .

وفشل السويسري فيدرر في التأهل للنهائي التاسع في مسيرته والرابع على التوالي ، علما أنه يحمل الرقم القياسي في الفوز باللقب حيث حققه 6 مرات مقابل 5 للتشيكي الأمريكي إيفان لندل.

وتجمع البطولة الختامية بين أفضل 8 لاعبين مصنفين في الترتيب ويقسمون لمجموعتين يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة لدور نصف النهائي، ويواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب والفائز به 3 مرات السويسري فابرينكا في نصف النهائي الثاني .