الفحوص تظهر سلامة الونسو بعد صعود سيارته حافة الحلبة

أبو ظبي- خضع الإسباني فرناندو الونسو سائق فيراري لفحوص إحترازية في المستشفى بعد صعود لسيارته فوق حافة الحلبة اثناء سباق ابوظبي في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مما أدى الى شعوره بآلام في الظهر.

وأوضح متحدث بإسم فريق فيراري أن الاطباء أكدوا سلامة السائق الإسباني.

وقال الونسو الذي حل في المركز الخامس للصحفيين بعدما صعدت السيارة فوق حافة الحلبة عندما إنحرف بقوة لتجنب إصطدام مع أحد منافسيه: "لم أتعرض إلى أذى."

واضاف: "شعرت بآلام في الظهر لأن الإصطدام كان قويا."

وأكد الونسو صاحب المركز الثاني في الترتيب العام بعد الألماني سيباستيان فيتل المتوج بطلا للعالم للمرة الرابعة على التوالي أن الإصطدام أدى إلى ظهور ضوء تحذيري في هيكل السيارة.

لكن الونسو بطل العالم مرتين مع فريق رينو هون من مخاوف بشأن لياقته لخوض السباق المقبل في تكساس بالولايات المتحدة.

وينافس فيراري مع مرسيدس على المركز الثاني في ترتيب الصانعين بعد ريد بول البطل مع تبقي سباقين إثنين على نهاية البطولة.