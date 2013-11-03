سيدات إيطاليا يحرزن لقب كأس الاتحاد للتنس

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الزوجي المكون من كارين ناب وفلافيا بنيتا يكمل سلسلة الإنتصارات بعد أن حققت إيطاليا ثلاثية متتالية على مستوى الفردي.