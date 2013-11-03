سيدات إيطاليا يحرزن لقب كأس الاتحاد للتنس

روما- أحرزت إيطاليا المصنفة الثالثة لقب كأس الاتحاد للتنس لفرق السيدات الاحد بعد أن هزمت روسيا المصنفة الرابعة في مباراة الزوجي وتقدمت عليها بنتيجة 4-0.
وتغلبت كارين ناب وفلافيا بنيتا على الزوجي الروسي المؤلف من إيرينا خروماتشوفا ومارجريتا جاسباريان بنتيجة 4-6 و6-2 و10-4.
وفي وقت سابق فازت سارة ايراني على اليسا كليبانوفا 6-1 و6-1 في مباراة الفردي الثالثة بين الفريقين.
وكانت مباراة الفردي الأولى التي اقيمت السبت قد شهدت تغلب روبرتا فينشي على الكسندرا بانوفا 5-7 و7-5 و8-6 وتلى ذلك فوز إيراني على خروماتشوفا 6-1 و6-4 في مباراة الفردي الثانية.