سيدات إيطاليا يحرزن لقب كأس الاتحاد للتنس

سيدات إيطاليا يحرزن لقب كأس الاتحاد...

الزوجي المكون من كارين ناب وفلافيا بنيتا يكمل سلسلة الإنتصارات بعد أن حققت إيطاليا ثلاثية متتالية على مستوى الفردي.

روما- أحرزت إيطاليا المصنفة الثالثة لقب كأس الاتحاد للتنس لفرق السيدات الاحد بعد أن هزمت روسيا المصنفة الرابعة في مباراة الزوجي وتقدمت عليها بنتيجة 4-0.

وتغلبت كارين ناب وفلافيا بنيتا على الزوجي الروسي المؤلف من إيرينا خروماتشوفا ومارجريتا جاسباريان بنتيجة 4-6 و6-2 و10-4.

وفي وقت سابق فازت سارة ايراني على اليسا كليبانوفا 6-1 و6-1 في مباراة الفردي الثالثة بين الفريقين.

وكانت مباراة الفردي الأولى التي اقيمت السبت قد شهدت تغلب روبرتا فينشي على الكسندرا بانوفا 5-7 و7-5 و8-6 وتلى ذلك فوز إيراني على خروماتشوفا 6-1 و6-4 في مباراة الفردي الثانية.

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