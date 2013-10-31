هاميلتون: مرسيدس سيحقق النجاح حتى إذا رحل براون

أبوظبي - قال لويس هاميلتون إنّ مرسيدس لديه من القدرات ما يسمح له بتحقيق النجاح حتى إذا رحل عن صفوفه روس براون مدير الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وثارت تكهنات بشأن مستقبل براون مع مرسيدس في فورمولا1، لكن نيكي لاودا الرئيس غير التنفيذي لمرسيدس نفى تقارير تشير إلى أنّ براون قرر الرحيل.

وقال هاميلتون المنضم إلى مرسيدس بنهاية الموسم الماضي "إنه سوف ينتظر ليرى ماذا سيحدث".

وأضاف "لدينا علاقة عمل رائعة ولا أعتقد أنه تمّ اتخاذ أي قرارات حتى الآن ولكن على أي حال فإن الفريق يضم عناصر ممتازة".

وأضاف "أعرف نيكي وتوتو وولف رئيس رياضة السيارات في مرسيدس وروس براون ... سوف يبذل الجميع قصارى جهدهم كي تكون أمامنا فرصة للمنافسة على اللقب في العام المقبل".

وأكد هاميلتون أنّ قراره الانضمام إلى مرسيدس لم يكن وراءه براون فقط.

وقال: "روس لم يكن السبب الوحيد وراء انضمامي إلى مرسيدس. كان الانضمام إلى فريق به روس براون مزية إضافية لأني أعرف خبرته والنجاحات التي حققها مع فرقه السابقة".