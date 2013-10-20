الكوري الجنوبي جين يحرز أول ألقابه في بطولة بيرث للجولف

بيرث- تغلب جين جيونج أفضل لاعب هاو للجولف في العالم سابقاً على التوتر ليهزم الإنجليزي روس فيشر في جولة فاصلة ويحرز أول ألقابه في منافسات المحترفين بالفوز ببطولة بيرث الدولية الأحد.

وسدّد جين البالغ من العمر 23 عاماً ضربة متقنة من مدى قريب أصابت الهدف بعدما أخطأ فيشر محاولته من أربعة أمتار في الضربة الأولى من الجولة الفاصلة بينهما ليذهب اللقب وجائزة المليوني دولار إلى جين الكوري الجنوبي.

وقال جين للصحفيين بعدما سدّد 69 ضربة بواقع ثلاث ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة "شعرت بالتوتر.. كنت أرتجف لكني سيطرت على انفعالي بشكل جيد جدا".

وأضاف "عانيت بعض الشيء حين تحولت للإحتراف لكن هذا كان سيحدث في وقت ما".

وتقاسم الأستراليان ديميتريوس باباداتوس وبرودي نينيتي المركز الثالث مع البريطاني داني ويليت.