كيربر الألمانية تتأهل للبطولة الختامية لتنس السيدات

ميونيخ- ضمنت الألمانية انجليكه كيربر الظهور في البطولة الختامية لتنس السيدات هذا الموسم عندما حصلت على المكان الثامن والأخير في البطولة التي ستقام في اسطنبول التركية في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وحصلت اللاعبة الألمانية (25 عاماً) على هذه الفرصة بعدما تأهلت للدور قبل النهائي في بطولة لينز بالنمسا بعد فوزها على النمساوية باتريشيا ماير.
باتريشيا ماير
وستشارك كيربر في البطولة الختامية إلى جانب الأمريكية سيرينا وليامز وفيكتوريا ازارينكا لاعبة روسيا البيضاء والبولندية انيسكا رادفانسكا والصينية لي نا والتشيكية بترا كفيتوفا والايطالية سارة ايراني والصربية ايلينا يانكوفيتش.
وستقام البطولة ما بين 22 و27 من أكتوبر/ تشرين الاول الجاري.
وستغيب عن البطولة الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الثالثة عالمياً بسبب إصابة في الكتف.
ماريا شارابوفا