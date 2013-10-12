كيربر الألمانية تتأهل للبطولة الختامية لتنس السيدات

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كيربر ستشارك في البطولة الختامية التي ستقام في اسطنبول فيما ستغيب الروسية ماريا شارابوفا عنها لإصابة في الكتف.