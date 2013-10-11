هاميلتون يقود مرسيدس لصدارة التجارب الحرة في اليابان

سوزوكا - قاد البريطاني لويس هاميلتون فريق مرسيدس لصدارة التجارب الحرة في سباق جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات بعد نهاية الجولة الأولى على حلبة سوزوكا الجمعة.

وجاء الألماني سيباستيان فيتل سائق رد بول وبطل العالم آخر ثلاثة مواسم في المركز الثالث وراء مواطنه نيكو روزبرج سائق مرسيدس وصاحب المركز الثاني.

وسيضمن فيتل اللقب للموسم الرابع على التوالي إذا فاز بسباق الأحد وفشل أقرب منافسيه الإسباني فرناندو ألونسو في احتلال أحد أول ثمانية مراكز على حلبة سوزوكا.

فيتل

ومع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم يبتعد ألونسو بفارق 77 نقطة وراء فيتل متصدر الترتيب العام.

وسجل هاميلتون دقيقة واحدة و34.157 ثانية متقدماً بفارق 0.330 ثانية على روزبرج.

وابتعد فيتل الذي يتطلع لانتصاره الخامس على التوالي بفارق 0.611 ثانية وراء هاميلتون بطل العالم 2008 بينما جاء زميله الأسترالي مارك ويبر في المركز الرابع.

واستعان ويبر بهيكل جديد بعد اشتعال النيران في سيارته خلال سباق كوريا الجنوبية الأحد الماضي بسبب اصطدامه بالألماني أدريان سوتيل سائق فورس انديا.

واحتل البرازيلي فيليبي ماسا سائق فيراري ووصيف بطل اليابان العام الماضي المركز الخامس متقدماً على ألونسو، فيما جاء ثنائي لوتس المكون من الفرنسي رومان جروجان والفنلندي كيمي رايكونن في المركزين السابع والثامن على الترتيب.

وجاء الأسترالي دانييل ريتشياردو في المركز العاشر بين ثنائي مكلارين المكوّن من المكسيكي سيرجيو بيريز والبريطاني جنسون باتون.

وتوقفت سيارة الفنزويلي باستور مالدونادو في الحلبة بعدما انفصلت العجلة الخلفية اليمنى لها.

واصطدم الفرنسي جول بيانكي سائق ماروسيا والهولندي جيدو فان دير جارد من كاترهام بحاجز الاطارات في الحلبة.