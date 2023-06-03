المصاب بوجاتشر يشارك في سباق فرنسا للدراجات بدعامة حول معصمه

قال السلوفيني تادي بوجاتشر إن معصمه قد لا يتعافى تماما في الوقت المناسب للمشاركة في سباق فرنسا للدراجات الشهر المقبل، لكنه سينافس بدعامة بينما يتطلع للفوز باللقب الأبرز في الرياضة للمرة الثالثة.

وأصيب بوجاتشر بكسر في معصمه في حادث خلال سباق لييغ-باستوني-لييغ الذي استمر يوما واحدا في أبريل نيسان الماضي، وخضع لعملية جراحية لعلاج الكسر، وقال المدير الطبي لفريق الإمارات في ذلك الوقت إن تعافيه سيستغرق ستة أسابيع.

ومع ذلك، قال المتسابق البالغ من العمر 24 عاما إنه كان "غبيا بعض الشيء ولم يلتزم بأوامر الطبيب" بالعودة سريعا لقيادة الدراجات مرة أخرى، لكنه أضاف أنه كان يحرك معصمه بشكل أفضل.

وقال بوجاتشر للصحفيين: "دفعت الفريق للأمام وحاولت قيادة الدراجة لكنني علمت أنني لا أستطيع ممارسة الكثير من الضغط على المعصم".