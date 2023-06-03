المصاب بوجاتشر يشارك في سباق فرنسا للدراجات بدعامة حول معصمه
قال السلوفيني تادي بوجاتشر إن معصمه قد لا يتعافى تماما في الوقت المناسب للمشاركة في سباق فرنسا للدراجات الشهر المقبل، لكنه سينافس بدعامة بينما يتطلع للفوز باللقب الأبرز في الرياضة للمرة الثالثة.
وأصيب بوجاتشر بكسر في معصمه في حادث خلال سباق لييغ-باستوني-لييغ الذي استمر يوما واحدا في أبريل نيسان الماضي، وخضع لعملية جراحية لعلاج الكسر، وقال المدير الطبي لفريق الإمارات في ذلك الوقت إن تعافيه سيستغرق ستة أسابيع.
ومع ذلك، قال المتسابق البالغ من العمر 24 عاما إنه كان "غبيا بعض الشيء ولم يلتزم بأوامر الطبيب" بالعودة سريعا لقيادة الدراجات مرة أخرى، لكنه أضاف أنه كان يحرك معصمه بشكل أفضل.
وقال بوجاتشر للصحفيين: "دفعت الفريق للأمام وحاولت قيادة الدراجة لكنني علمت أنني لا أستطيع ممارسة الكثير من الضغط على المعصم".
وأضاف: "من الواضح، أنني أقود الدراجة بواسطة دعامة بلاستيكية يمكنني خلعها وارتداؤها، لدي عدة أنواع مختلفة منها- واحدة للحياة الطبيعية وواحدة للدراجة ثم أخرى عندما أكون تقريبا في النهاية وبحاجة للقليل من الدعم".
وتابع بوجاتشر: "سنرى ما إذا كان بإمكاننا البدء في ممارسة المزيد من الضغط على اليد، بالنسبة لسباق فرنسا، ربما سأظل بحاجة إلى دعامة لينة حول الرسغ للحصول على القليل من الدعم فقط".
وفاز بوجاتشر بسباق فرنسا 2020 و2021 لكنه فشل في تحقيق لقبه الثالث على التوالي العام الماضي عندما خسر أمام الدنماركي يوناس فينغارد.
ويتدرب بوجاتشر في جبال سييرا نيفادا وسيشارك في سباق فرنسا الذي سيقام من الأول إلى 23 يوليو تموز المقبل بعد مشاركته لمدة يومين فقط في سباق سلوفينيا الوطني، حيث اختار عدم الدفاع عن لقبه المحلي في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال: "عادة أفضل حقا أن أشارك في سباق قبل السباق المهم، لكن سباق فرنسا يتكون من 21 مرحلة وأحيانا يكون من الجيد أن تتمتع بحالة بدنية أفضل قبل المنافسة في فرنسا".