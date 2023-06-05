أنس جابر تتأهل لأول مرة في مسيرتها إلى ربع نهائي "رولان غاروس"

تأهلت التونسية أُنس جابر المصنفة السابعة إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بالفوز 6-3 و6-1 على الأمريكية برناردا بيرا، اليوم الإثنين.

وتفوقت أُنس على بيرا في مباراة استغرقت أكثر من ساعة واحدة بقليل في بداية منافسات الفترة الصباحية بملعب فيليب شاترييه.

وكانت أفضل نتيجة لأنس جابر الدور ثمن النهائي في عامي 2020 و2021، وخرجت من الدور الأول في 2019 والعام الماضي، ومن الدور الثالث عام 2017.