كونور ماكغريغور يوجه ضربة قاضية لتميمة فريق ميامي هيت خلال مواجهة دنفر ناغتس (فيديو)

تصدّر كونور ماكغريغور، بطل الفنون القتالية المختلطة UFC، عناوين الصحف بعد حضوره مباراة دنفر ناغتس ضد ميامي هيت في نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، التي أقيمت فجر السبت.

وخلال الاستراحة تواجد كونور ماكغريغور في منتصف الملعب، لتدخل التميمة التي تسمى "بورني" وهي برداء باللون الأحمر وقفازات الملاكمة، حيث بدا الأمر أنها على استعداد لمواجهة النجم الأيرلندي.

ولكن كونور ماكغريغور باغت "التميمة" بضربة قوية بيسراه ليسقطه أرضًا، ويلكمه بضربة أخرى قاضية، في حدث لم يتجاوز الـ20 ثانية، ليقوم "ماكغريغور" برش شيء في يده عل وجه "التميمة"وكأنه يعمل على إفاقته، ولكن تدخل بعد المنظمين وقاموا بجر "التميمة" إلى الخارج.