كونور ماكغريغور يوجه ضربة قاضية لتميمة فريق ميامي هيت خلال مواجهة دنفر ناغتس (فيديو)
تصدّر كونور ماكغريغور، بطل الفنون القتالية المختلطة UFC، عناوين الصحف بعد حضوره مباراة دنفر ناغتس ضد ميامي هيت في نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، التي أقيمت فجر السبت.
وخلال الاستراحة تواجد كونور ماكغريغور في منتصف الملعب، لتدخل التميمة التي تسمى "بورني" وهي برداء باللون الأحمر وقفازات الملاكمة، حيث بدا الأمر أنها على استعداد لمواجهة النجم الأيرلندي.
ولكن كونور ماكغريغور باغت "التميمة" بضربة قوية بيسراه ليسقطه أرضًا، ويلكمه بضربة أخرى قاضية، في حدث لم يتجاوز الـ20 ثانية، ليقوم "ماكغريغور" برش شيء في يده عل وجه "التميمة"وكأنه يعمل على إفاقته، ولكن تدخل بعد المنظمين وقاموا بجر "التميمة" إلى الخارج.
وألمح بعض المتابعين إلى أن الأمر بدا وكأنه كان مرتبًا أو دعاية لشيء ما، حيث ظهر "ماكغريغور" وهو يضحك بعد ما فعله، كما لم يتدخل أحد لمنعه أو إيقافه.
وكان آخر انتصار لـ"ماكغريغور" في منافسات UFC، في يناير 2020، حيث هزم دونالد سيرون في معركة العودة بعد توقف دام 3 سنوات تقريبًا عن الفنون القتالية المختلطة، ومنذ ذلك الحين خسر مرتين أمام داستن بوارير، ولم يقاتل منذ يوليو 2021.
يذكر أن فريق دنفر ناغتس بات على بعد فوز واحد من لقبه الأول في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بفوزه على ميامي هيت 108-95، يوم السبت، وتقدّمه 3-1 في سلسلة الدور النهائي.
وكان فوز دنفر ناغتس تحت أنظار عدة نجوم تواجدوا أيضًا في الملعب، مثل لاعبي كرة القدم البرازيلي نيمار، والفرنسي بول بوغبا، والممثل فوريست ويتيكر.