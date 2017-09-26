هاميلتون: “فورمولا 1” ستفقد أصعب سباقاتها بعد إلغاء جائزة ماليزيا

قال لويس هاميلتون، بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ثلاث مرات، اليوم الثلاثاء، إن البطولة ستفقد أحد أصعب سباقاتها بعد غياب سباق ماليزيا عن جدول البطولات عقب سباق الأسبوع المقبل.

وينتهي العقد الحالي لحلبة سيبانغ التي تستضيف سباق جائزة ماليزيا الكبرى بعد سباق العام المقبل لكن الحكومة الماليزية وفورمولا 1 قالا في إبريل نيسان الماضي إن سباق العام الحالي سيكون الأخير.

وقال رئيس وزراء ماليزيا، نجيب عبد الرزاق، إن انخفاض مبيعات التذاكر والمشاهدين والسياحة كانت وراء هذا القرار.

وكانت الحلبة جزءا من جدول سباقات البطولة منذ 1999 وشهدت منافسات لا تنسى بينها فوز هاميلتون عام 2014.

وقال السائق البريطاني في مؤتمر صحفي نظمته شركة بتروناس الماليزية للنفط راعي فريقه مرسيدس: “التفكير في أن هذا السباق سيكون الأخير أمر محزن للغاية.

“هذا السباق يمثل أكثر التحديات صعوبة للفريق والسيارة لذلك فإنه أحد أصعب السباقات إن لم يكن الأصعب. سيغيب عن جدول السباقات ومن الصعب تعويضه”.

ويشبه بعض السائقين سباق ماليزيا بأنه مثل حمام البخار حيث تصل درجة الحرارة داخل قمرة القيادة إلى 50 درجة مئوية والرطوبة في الأجواء المحيطة إلى نحو 70%.