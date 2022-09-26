الأمريكي مارك ليونز لاعب الهلال السعودي لكرة السلة يعتنق الإسلام (فيديو)

اعتنق الأمريكي مارك ليونز لاعب نادي الهلال السعودي لكرة السلة الإسلام اليوم الإثنين.

وانتشر مقطع فيديو لمارك ليونز وهو يتحدث بالهاتف قبل أن ينطق بالشهادتين، وقد احتضنه شخص خلال حديثه، وكانت تُسمع في الفيديو أصوات أشخاص آخرين.

🚨🚨 محترف نادي #الهلال @Alhilal_FC الامريكي مارك ليونز يعتنق الإسلام وينطق الشاهدتين pic.twitter.com/MNhVeHBgPB — Saudi Basketball (@KSAbasket) September 26, 2022

وقبل أيام تعاقد الهلال مع مارك ليونز الذي يلعب في مركز صانع اللعب وهو من مواليد يوليو 1989.

وفي مارس الماضي أعلن الهولندي كلارنس سيدورف، نجم الكرة الهولندية السابق، اعتناقه رسمياالدين الإسلامي، خلال تواجده في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية في دبي في دولة الإمارات.