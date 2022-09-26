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رياضة

الأمريكي مارك ليونز لاعب الهلال السعودي لكرة السلة يعتنق الإسلام (فيديو)
تاريخ النشر: 26 سبتمبر 2022 16:50 GMT
تاريخ التحديث: 26 سبتمبر 2022 18:00 GMT

الأمريكي مارك ليونز لاعب الهلال السعودي لكرة السلة يعتنق الإسلام (فيديو)

اعتنق الأمريكي مارك ليونز لاعب نادي الهلال السعودي لكرة السلة الإسلام اليوم الإثنين. وانتشر مقطع فيديو لمارك ليونز وهو يتحدث بالهاتف قبل أن ينطق بالشهادتين، وقد

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اعتنق الأمريكي مارك ليونز لاعب نادي الهلال السعودي لكرة السلة الإسلام اليوم الإثنين.

وانتشر مقطع فيديو لمارك ليونز وهو يتحدث بالهاتف قبل أن ينطق بالشهادتين، وقد احتضنه شخص خلال حديثه، وكانت تُسمع في الفيديو أصوات أشخاص آخرين.

وقبل أيام تعاقد الهلال مع مارك ليونز الذي يلعب في مركز صانع اللعب وهو من مواليد يوليو 1989.

وفي مارس الماضي أعلن الهولندي كلارنس سيدورف، نجم الكرة الهولندية السابق، اعتناقه رسمياالدين الإسلامي، خلال تواجده في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية في دبي في دولة الإمارات.

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