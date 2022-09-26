السوري ميشيل دعبول يفوز بالمركز الأول في بطولة "أرنولد كلاسيك" لكمال الأجسام

توج السوري ميشيل دعبول بالمركز الأول خلال بطولة أرنولد كلاسيك لكمال الأجسام في صنف ”classique physique“، متفوقا على كريستيان زاغريلا وويسلي فيسير.

وتأهل البطل السوري لبطولة ”مستر أولمبيا العالمية“ بفوزه بلقب أرنولد كلاسيك، وستقام البطولة في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وسبق للبطل السوري أن توج باللقب في 2021، ليكون أول سوري يحقق الفوز في المسابقة الدولية التي تحمل اسم البطل والممثل السابق أرنولد شوارزنيغر.

كما توج بالمركز الخامس في بطولة ”أرنولد كلاسيك“، التي أقيمت في أوهايو الأمريكية في آذار/مارس الماضي، بعد معاناة لرفض الولايات المتحدة الأمريكية دخوله أراضيها بسبب جنسيته السورية.

كما توج البطل السوري ميشيل دعبول، وهو مقيم في بريطانيا، بعدة بطولات في المملكة المتحدة ويعتبر من أبطال رياضة كمال الأجسام العرب التي تشهد تألق المصري ممدوح السبيعي الشهير باسم ”بيغ رامي“، بطل أعلى المسابقات في كمال الأجسام ”مستر أولمبيا“ في نسختي 2020 و2021، والمرشح للقب جديد في مسابقة هذا العام التي تقام في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

كما توج الكويتي ناصر محمد بالمركز الأول في بطولة أرنولد كلاسيك فئة 212 ليضمن المشاركة في بطولة ”مستر أولمبيا“.

وتفوق البطل الكويتي على البلغاري رادوسلاف أونجيلوف، الذي حل ثانيا والمصري أحمد الورداني، الذي حل في المركز الثالث.

وسبق للبطل الكويتي ناصر محمد المشاركة في بطولة مستر أولمبيا لسنة 2021.