ديوكوفيتش معلقًا على اعتزال فيدرر: حقق التميز والقيادة بنزاهة

قال نوفاك ديوكوفيتش إن روجر فيدرر وصل إلى درجة التميز بعدما أعلن اللاعب السويسري اعتزاله التنس بعد كأس ليفر المقررة، الأسبوع المقبل، في لندن.

وأعلن فيدرر (41 عامًا)، الذي أعاد تعريف اللعبة بمهارته ورشاقته، أمس الخميس، أن الإصابات التي عانى منها، خلال السنوات الماضية، وضعت حدًا لمسيرته التي فاز خلالها بعشرين لقبًا في البطولات الأربع الكبرى.

وأضاف ديوكوفيتش، الذي حقق 21 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، عبر إنستجرام: ”روجر، من الصعب التعامل مع هذا اليوم، أو التعبير بالكلمات عن كل ما جمعنا في هذه الرياضة سويًا.

”أكثر من عقد من اللحظات التي لا تصدق والمعارك الجديرة بإعادة التفكير فيها، حددت مسيرتك المسار لما يعنيه تحقيق التميز والقيادة بنزاهة واتزانٍ“.

وتابع: ”تشرفت بمعرفتك داخل الملعب وخارجه لسنوات مقبلة، وأعرف أن هذا الفصل الجديد سيحمل في طياته أمورًا رائعة لك ولميركا (زوجته) وللأبناء، ولكل من تحب ولا يزال أمام جماهير روجر الكثير للتطلع إليه.

”من عائلتي إلى عائلتك، نتمنى لك وافر السعادة والصحة والازدهار في المستقبل“.

وواصل ديوكوفيتش: ”أتطلع للاحتفال بإنجازاتك ورؤيتك في لندن“.

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وأغدق كثيرون على فيدرر بالمديح وآخرهم ديوكوفيتش الذي كان أحد أشرس منافسيه في رحلة صعود النجم الصربي إلى عرش اللعبة.

وسينضم ديوكوفيتش إلى فيدرر ورفائيل نادال، الذي حقق 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، وآندي موراي عندما يلعبون في نفس الفريق للمرة الأولى بكأس ليفر في الفترة بين 23 و25 سبتمبر/ أيلول.