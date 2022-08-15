كل ما تريد معرفته عن عرض WWE "كلاش أت ذا كاسل"

سيقام أحدث عروض منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE مطلع الشهر المقبل بعرض ”كلاش أت ذا كاسل“ المقرر إقامته في الثالث من سبتمبر/أيلول على استاد برينسيباليتي في كارديف عاصمة ويلز.

لقد مرت 30 عامًا منذ آخر مرة أقيم فيها عرض كبير للمصارعة الحرة للمحترفين في المملكة المتحدة، ولا يزال هناك نحو ثلاثة أسابيع على إقامة عرض ”كلاش أت ذا كاسل“ في كارديف.

لذلك نحاول تقديم كل ما يمكن معرفته عن هذا العرض التاريخي في العاصمة الويلزية:

بطولة WWE يونيفرسال: البطل رومان رينز ضد درو ماكنتاير

بعد عدة أسابيع من بذل ماكنتاير قصارى جهده لحجز تذكرته للمشاركة بالحدث الرئيسي لهذا العرض، تغلب أخيرًا على شيموس في مباراة Good Old Fashioned Donnybrook حتى يشارك رسميا في العرض.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أنه يعاني إصابة في الظهر ولكن من غير المتوقع أن يتسبب ذلك في غيابه عن حدث كارديف. وعاد كاريون كروس ووضع نفسه ضمن المرشحين للمشاركة في الحدث، لكن الشائعات تشير إلى أنه لن تتم إضافته إلى العرض.

بطولة سماكداون للسيدات: البطلة ليف مورغان ضد شاينا بازلر

بعد تحقيق مورغان فوزا رخيصا على روندا روسي، تم إيقاف الأخيرة بسبب انتقادها ومهاجمتها للحكم. وأقيمت مباراة للعثور على منافسة كبيرة جديدة في سماكداون الأسبوع الماضي، وفازت بازلر، وقد وقعت عقد العرض رسميًا الأسبوع الماضي.

بيانكا بلير وأليكسا بليس وأسوكا ضد بيلي وداكوتا كاي وآيو سكاي

أصيبت بيكي لينش خلال مباراتها مع بلير في سمرسلام، حيث تواجه بلير البطلة الحالية لعرض راو للسيدات بيلي وكاي وسكاي العائدات، لكن مع خروج لينش وجدت بلير بعض الحلفاء الجدد في بليس وأسوكا، والآن سيلتقي الفريقان في مباراة تجمع ست سيدات.

* لا يوجد أي معلومات عن موعد انتهاء بطولة الزوجي للسيدات، ولكن قد يكون هناك شيء من ذلك في هذا العرض (”كلاش أت ذا كاسل“، لا يوجد شيء آخر يتم إعداده حاليًا لهذا العرض.