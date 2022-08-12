تايسون فيوري يعلن الاعتزال بعد تحدي تشيسورا

‬قال تايسون فيوري بطل مجلس الملاكمة العالمي في وزن الثقيل اليوم الجمعة إنه سيعتزل منافسات الملاكمة بعد يومين فقط من تأكيده العودة من أجل إكمال الثلاثية ضد مواطنه البريطاني ديريك تشيسورا.

وقال فيوري في أبريل نيسان بعد فوزه على مواطنه ديليان وايت في ويمبلي إنه وعد زوجته بالاعتزال قبل أن يعلن رغبته في مواجهة أنطوني جوشوا في إنجلترا بشرط فتح المباراة أمام الجمهور للمشاهدة والحضور.

ومن خلال الوعد بإكمال ثلاثيتين واحدة ضد ديونتاي وايلدر والثانية ضد تشيسورا يتأكد على ما يبدو إلغاء خطط فيوري للاعتزال بينما يتبقى فقط إعلان رجوع الملاكم البالغ 34 عاما عن قراره.

وكتب فيوري عبر إنستغرام ”شكرا جزيلا لكل من كان له دور في مسيرتي على مدار سنوات. وبعد محادثات طويلة وصعبة قررت في النهاية الاعتزال. وفي يوم عيد ميلادي 34 أقول رحلة سعيدة“.

ونتيجة مباراة الإعادة التي تجمع في جدة السعودية الأسبوع المقبل بين جوشوا والأوكراني أولكسندر أوسيك بطل العالم في وزن الثقيل من رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة ربما تقنع فيوري بإعادة النظر في قراره من جديد.