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رياضة

ليبرون جيمس يقترب من تمديد عقده مع لوس أنغلوس ليكرز مقابل 98 مليون دولار
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2022 16:50 GMT
تاريخ التحديث: 05 أغسطس 2022 17:15 GMT

ليبرون جيمس يقترب من تمديد عقده مع لوس أنغلوس ليكرز مقابل 98 مليون دولار

ذكرت وسائل إعلام أن ليبرون جيمس يتفاوض مع لوس أنغلوس ليكرز لتمديد عقده والبقاء بالفريق المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لمدة عامين مقابل 98 مليون

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المصدر: رويترز

ذكرت وسائل إعلام أن ليبرون جيمس يتفاوض مع لوس أنغلوس ليكرز لتمديد عقده والبقاء بالفريق المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لمدة عامين مقابل 98 مليون دولار.

والتقى جيمس (37 عامًا) بالمدير العام للفريق روب بلينكا لمناقشة التمديد.

ويمكن لجيمس، بطل دوري المحترفين 4 مرات، أن يصبح لاعبًا حرًا في 2023 إن أراد ذلك، لكن شبكة (إي.إس.بي.إن) ذكرت أن المفاوضات الأولى مع ليكرز كانت ”مثمرة“.

وأثيرت شكوك حول استمرار جيمس بعد حديثه عن إمكانية خوض موسمه الأخير إن لم يلعب بجوار نجله الصاعد بروني جيمس.

ولن يكون بروني جيمس متاحًا لخيارات التعاقدات بدوري المحترفين حتى 2024.

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