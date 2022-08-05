ليبرون جيمس يقترب من تمديد عقده مع لوس أنغلوس ليكرز مقابل 98 مليون دولار

ذكرت وسائل إعلام أن ليبرون جيمس يتفاوض مع لوس أنغلوس ليكرز لتمديد عقده والبقاء بالفريق المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لمدة عامين مقابل 98 مليون دولار.

والتقى جيمس (37 عامًا) بالمدير العام للفريق روب بلينكا لمناقشة التمديد.

ويمكن لجيمس، بطل دوري المحترفين 4 مرات، أن يصبح لاعبًا حرًا في 2023 إن أراد ذلك، لكن شبكة (إي.إس.بي.إن) ذكرت أن المفاوضات الأولى مع ليكرز كانت ”مثمرة“.

وأثيرت شكوك حول استمرار جيمس بعد حديثه عن إمكانية خوض موسمه الأخير إن لم يلعب بجوار نجله الصاعد بروني جيمس.

ولن يكون بروني جيمس متاحًا لخيارات التعاقدات بدوري المحترفين حتى 2024.