بايدن: حكم روسيا على نجمة كرة السلة بريتني جراينر بالسجن 9 سنوات "غير مقبول"

قضت محكمة روسية الخميس بسجن نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر تسع سنوات عقب إدانتها بتهريب وحيازة مخدرات.

وستمضي غراينر ”ما مجموعه تسع سنوات“ في ”مجمع سجون“ روسي، على ما أعلنت القاضية آنا سوتنيكوفا في المحكمة مضيفة أنه سيتعين على اللاعبة الرياضية البالغة 31 عاما دفع غرامة قدرها مليون روبل (16,590 دولار).

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إن الحكم على نجمة كرة السلة بريتني جراينر بالسجن تسع سنوات بتهم مخدرات في روسيا ”غير مقبول“، ودعا موسكو إلى الإفراج عنها على الفور.

وقال بايدن في بيان ”اليوم، صدر على المواطنة الأمريكية بريتني جراينرحكم بالسجن وهذا تذكير آخر بما يعرفه العالم بالفعل: روسيا تحتجز بريتني ظلما“.

وأضاف ”إنه أمر غير مقبول، وأدعو روسيا إلى إطلاق سراحها على الفور حتى تكون مع زوجها وأحبائها وأصدقائها وزملائها في الفريق“.

وطلب الادّعاء الروسي، يوم الخميس، أن تُسجن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني جراينر تسع سنوات ونصف بتهمة تهريب المخدرات، بحسب مراسلة وكالة ”فرانس برس“.

وقال المدّعي العام نيكولاي فلاسينكو: أطلب من المحكمة إدانة جراينر والحكم عليها بالسجن تسع سنوات وستّة أشهر، وبدفع غرامة قدرها مليون روبل (16590 دولارا).

وكانت اللاعبة وصلت إلى روسيا من أجل اللعب خلال فترة توقف الدوري الأميركي، وهي ممارسة شائعة للاعبات كرة السلة اللواتي يكسبن أحيانا في الخارج أكثر من الداخل.

وخلال جلسة سابقة من المحاكمة، قالت جراينر التي يبلغ طولها متران وستة سنتيمترات إنها ما زالت لا تعرف كيف انتهى المطاف بالعبوات في حقيبتها.

وأوضحت: لم أفكر أو أخطط لإدخال مواد محظورة إلى روسيا. لم أكن أنوي خرق القانون الروسي.

وتابعت: لن أفعل أي شيء من شأنه أن يضر بفريقي.

لاعبة السلة الأمريكية بريتني جرينر تقر بحيازة مادة مخدرة خلال تواجدها في روسيا https://t.co/ZjYh9q0DO5 pic.twitter.com/kHqKvX5hlt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 7, 2022

وألقت السلطات القبض على جرينر في فبراير شباط في مطار شيريميتييفو بموسكو وبحوزتها خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الحشيش، وهي مادة مخدرة محظور تداولها في البلاد، وظلت محتجزة منذ ذلك الوقت.

وأثار اعتقال جرينر المخاوف من أن موسكو قد تستخدم اللاعبة الحاصلة على ميدالية ذهبية مرتين في التفاوض من أجل إطلاق سراح مواطن روسي رفيع المستوى محتجز في الولايات المتحدة.

وتقول السلطات الروسية إنه لا أساس لاعتبار أن القبض على جرينر مخالف للقانون، وإن القضية المرفوعة عليها ليست سياسية رغم علاقات موسكو المتوترة مع واشنطن بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، إن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة أمر صعب، وطالب بأن تتوقف واشنطن عن الحديث عن مصير جرينر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن جرينر يمكنها الاستئناف على الحكم فور صدوره، أو التقدم بطلب للعفو بعد ذلك.