ديوكوفيتش يتغلب على ريتهوفن ويلاقي جانيك سينر في ربع نهائي ويمبلدون

حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على آماله في التتويج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، بعدما تأهل إلى ربع النهائي على حساب الهولندي تيم فان ريتهوفن، الأحد.

وتفوق ديوكوفيتش على ريتهوفن 3/1 بواقع 6/2 و(4/6 و6/1 و6/2 في غضون ساعتين و37 دقيقة.

وضرب ديوكوفيتش موعدا في ربع النهائي مع الإيطالي يانيك سينر، الذي أطاح بالإسباني كارلوس ألكاراز.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ فإن ديوكوفيتش حقق الفوز رقم 84 في ويمبلدون، كثاني أكثر اللاعبين فوزا بالمباريات في البطولة، خلف متصدر القائمة السويسري روجر فيدرر (بـ105 انتصارات)

تأهل سينر

واستمتع الإيطالي جانيك سينر بيوم رائع في ظهوره الأول بالملعب الرئيسي في بطولة ويمبلدون للتنس بالفوز 6/1 و6/4 و6/7 و6/3 على كارلوس ألكاراز المصنف الخامس في مباراة قوية بين لاعبين شابين ليبلغ دور الثمانية لأول مرة يوم الأحد.

وفي يوم شهد الاحتفال بمرور مئة سنة على إنشاء الملعب الرئيسي، وتكريم العديد من النجوم السابقين، أظهر اللاعبان الواعدات لمحات من شكل مستقبل التنس وسط حماس من حوالي 15 ألف مشجع.

ورغم ذلك فإنه بعد أول مجموعتين، لم تكن هناك مؤشرات على ما سيحدث من إثارة في باقي منافسات المباراة على الملعب الرئيسي.

وعانى الإسباني ألكاراز، الذي حصد أربعة ألقاب هذا العام، أمام قوة سينر وخسر سبعة أشواط متتالية بعد التعادل 1/1 في أول مجموعة.

وتعافى اللاعب الإسباني البالغ عمره 19 عاما وأنقذ فرصتين لحسم المباراة خلال الشوط الفاصل في المجموعة الثالثة.

وامتلك ألكاراز ضربات الإرسال أثناء التأخر 5-2 في المجموعة الرابعة وأنقذ ثلاث فرص أخرى لحسم المباراة، ثم فاز بالشوط.

لكن سينر نجح أخيرا في حسم الأمور وانتزع بطاقة التأهل لدور الثمانية من سادس فرصة متاحة بعد ضربة أمامية لألكاراز في الشبكة.

وقال سينر: ”كارلوس منافس صعب جدا، وهو شخص لطيف جدا، لذا يكون دائما من الفخر لي مواجهته أمام مثل هذا الجمهور، وفي مثل هذا اليوم الاستثنائي بمرور 100 عام على الملعب الرئيسي.. هذا مذهل“.

وأضاف اللاعب الإيطالي ”يكون من الصعب عندما تصل إلى نقطة المباراة ثم تكون مضطرا لمواصلة اللعب. بذلت قصارى جهدي، وهذا جزء من اللعبة وجزء من التنس“.