نتائج قرعة كأس العالم لكرة اليد 2023.. طريق صعب للسعودية ومتوازن لبطل أفريقيا

أوقعت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2023 السعودية في مجموعة صعبة مع فرنسا وبولندا صاحبة الضيافة، بينما جاءت متوازنة لقطر وبطل أفريقيا.

وتقام بطولة العالم في الفترة من 11 وحتى 29 يناير كانون الثاني في بولندا والسويد بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة.

وتلعب السعودية صاحبة برونزية بطولة آسيا مع سلوفينيا في المجموعة الثانية أيضا، حيث ستواجهها في المباراة الأولى في 12 يناير.

ولأول مرة كان بطل أفريقيا في التصنيف الأول، حيث سيلعب المنتخب الفائز بلقب البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة 11-18 يوليو تموز الحالي في المجموعة السابعة.

وتضم المجموعة السابعة المنتخب المتوج ببطولة أفريقيا، بالإضافة إلى كرواتيا وصاحب برونزية بطولة أفريقيا والولايات المتحدة التي تشارك في النهائيات لأول مرة منذ 2001 بعد تتويجها ببطولة أمريكا الشمالية على حساب غرينلاند نهاية الشهر الماضي.

وجاءت القرعة متوازنة لقطر بطلة آسيا، حيث تلعب في المجموعة الخامسة بجانب ألمانيا وصربيا وصاحب المركز الخامس في بطولة أفريقيا.

وتملك البحرين، وصيفة بطلة آسيا، فرصة كبيرة في بلوغ الدور الثاني حيث تلعب في المجموعة الثامنة مع الدنمارك بطلة العالم وبلجيكا، التي تشارك في النهائيات للمرة الأولى على الإطلاق، وصاحب المركز الرابع في بطولة أفريقيا.

وجاءت القرعة سهلة للغاية لإسبانيا، حيث تلعب مع الجبل الأسود وتشيلي وإيران في المجموعة الأولى.

وتلعب السويد وصيفة بطلة العالم في المجموعة الثالثة مع البرازيل وأوروغواي وصاحب المركز الثاني في بطولة أفريقيا.

وأوقعت القرعة أيسلندا والبرتغال والمجر وكوريا الجنوبية في المجموعة الرابعة، فيما تلعب النرويج ومقدونيا الشمالية والأرجنتين وهولندا في المجموعة السادسة.

