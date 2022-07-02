هارموني تان قاهرة سيرينا وليامز تواصل مشوارها الرائع في ويمبلدون

واصلت الفرنسية هارموني تان مسيرتها المتميزة في أول ظهور لها في بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم السبت، وبلغت الدور الرابع بعد الفوز على البريطانية كاتي بولتر 6-1 و6-1 في 51 دقيقة فقط.

وبهذا الانتصار وهو الثالث لها على التوالي في البطولة أثبتت تان، البالغة 24 عاما، أن فوزها على النجمة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز، بطلة ويمبلدون سبع مرات، في الدور الأول الأسبوع الماضي لم يكن مجرد ضربة حظ.

وهذه المرة الأولى التي تحقق فيها تان ثلاثة انتصارات متتالية في بطولة رسمية طوال مسيرتها.

وستلتقي تان في الدور المقبل مع كوكو جوف أو مواطنتها الأمريكية أماندا أنيسيموفا.

وقالت تان بعد الفوز: ”حتى الآن لا أصدق. ربما يحدث هذا غدا بعد أن أنام قليلا. لكنه أمر رائع“.

وأضافت اللاعبة الفرنسية: ”أعتقد أنني أحب الملاعب العشبية.. الفوز على سيرينا في الدور الأول كان مؤثرا فعلا“.

Harmony Tan was having a lot of fun in her 51-minute victory over Katie Boulter ⚡ The Frenchwoman's brilliant run continues and she's into the second week of #Wimbledon pic.twitter.com/Lj9weEAhL9 — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2022

ورغم تشجيع جمهور مواطنيها لم تتمكن بولتر المصنفة 118 عالميا من الصمود في وجه أداء تان المتنوع وتحركاتها في أنحاء الملعب.

وارتكبت بولتر 21 خطأ سهلا مقابل خمسة أخطاء لتان.

وفي المجموعة الأولى كسرت تان المصنفة 115 عالميا إرسال بولتر مرتين ونفذت ثلاث ضربات إرسال ساحقة من النوع الذي لا يرد لتحسم المجموعة في 27 دقيقة.

ونجحت اللاعبة الفرنسية في حسم الفوز بعد كسر إرسال منافستها ثلاث مرات في المجموعة الثانية.

وربما لا يحظى أسلوب تان بشعبية كبيرة حيث تعتمد على الضربات الساقطة والدفاع بقوة، لكنها أثبتت نجاحها أمام أي لاعبة تجيد الضربات القوية على الأراضي العشبية.

وقالت تان مبتسمة: ”عندما كنت صغيرة، تم إبلاغي أني لا يمكن أن أكون لاعبة جيدة بهذا الأسلوب، لذا كان الأمر صعبا عليّ. لم أجد المساعدة، وكان الأمر صعبا من الناحية المادية“.

وأضافت: ”لكن مع ذلك حظيت بثقة شخص واحد. حدث ذلك من (مدربتي الحالية) ناتالي توزيا عندما كان عمري 18 عاما، وتدربنا على هذا الأسلوب“.