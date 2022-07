هارموني تان قاهرة سيرينا وليامز تواصل مشوارها الرائع في ويمبلدون

واصلت الفرنسية هارموني تان مسيرتها المتميزة في أول ظهور لها في بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم السبت، وبلغت الدور الرابع بعد الفوز على البريطانية كاتي بولتر 6-1 و6-1 في 51 دقيقة فقط.

وبهذا الانتصار وهو الثالث لها على التوالي في البطولة أثبتت تان، البالغة 24 عاما، أن فوزها على النجمة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز، بطلة ويمبلدون سبع مرات، في الدور الأول الأسبوع الماضي لم يكن مجرد ضربة حظ.

وهذه المرة الأولى التي تحقق فيها تان ثلاثة انتصارات متتالية في بطولة رسمية طوال مسيرتها.

وستلتقي تان في الدور المقبل مع كوكو جوف أو مواطنتها الأمريكية أماندا أنيسيموفا.

وقالت تان بعد الفوز: ”حتى الآن لا أصدق. ربما يحدث هذا غدا بعد أن أنام قليلا. لكنه أمر رائع“.

وأضافت اللاعبة الفرنسية: ”أعتقد أنني أحب الملاعب العشبية.. الفوز على سيرينا في الدور الأول كان مؤثرا فعلا“.

Harmony Tan was having a lot of fun in her 51-minute victory over Katie Boulter ⚡

The Frenchwoman's brilliant run continues and she's into the second week of #Wimbledon pic.twitter.com/Lj9weEAhL9

— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2022