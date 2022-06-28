الموعد والنزالات والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن عرض "موني إن ذا بنك 2022"

يعتبر نزال ”موني إن ذا بنك“ من العروض المثيرة في عالم مصارعة المحترفين ”WWE“، ويشهد صراعا بين عمالقة المصارعة، وسيكون العرض المقبل بداية من يوم السبت، الثاني من شهر يوليو، في صالة ”إم جي إم بارادايس“، لاس فيغاس، نيفادا الأمريكية.

وأطلقت WWE المسابقة الشهيرة في سنة 2010 وتشهد نزالات قوية ومتابعة جماهيرية تلفزيونية قياسية بنظام الدفع مقابل المشاهدة.

وقد تم الإعلان عن عدة نزالات مثيرة في العرض المقبل المقرر يومي السبت والأحد 2 و3 تموز / يوليو.

وفيما يلي النزالات المُعلن عن إقامتها في العرض:

نزال على لقب راو للسيدات

بيانكا بلير (حاملة اللقب) ضد كارميلا.

نزال على لقب سماك داون للسيدات

روندا روزي (حاملة اللقب) ضد ناتاليا.

نزال على لقب التاج تيم الموحد

ذا أوسوس (الأبطال) ضد ذا ستريت بروفيتس

نزال على لقب بطولة الولايات المتحدة

ثيري (حامل اللقب) ضد بوبي لاشلي

نزال سلالم على حقيبة موني إن ذا بنك للسيدات

لايسي إيفانز – ليف مورغان – أليكسا بليس – راكيل رودريغيز – آسكا – شوتزي ومصارعة أخيرة سيتم تحديدها لاحقا.

نزال سلالم على حقيبة موني إن ذا بنك للرجال

سيث رولينز – درو ماكنتاير – شيمس – أوماس – سامي زين، ومصارعان سيتم تحديدهما لاحقا.

توقيت عرض موني إن ذا بنك 2022

سينطلق عرض ”موني إن ذا بنك 2022“ السبت 2 يوليو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الولايات المتحدة، الثالثة فجرا بتوقيت غرينتش.

– الأحد 3 يوليو في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت غرينيتش، الثانية فجرا بتوقيت القاهرة، والثالثة فجرا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لعرض موني إن ذا بنك 2022

– تذاع النزالات مباشرة وحصريا عبر منصة شاهد VIP، بينما منصة Peacock تبث العرض مباشرة وحصريا للمشاهدين داخل الولايات المتحدة فقط.

وقناة sky sport تنقل الحقوق داخل أوروبا.