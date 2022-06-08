الاحتفال المبكر يكلف فان آرت خسارة المرحلة الثالثة لسباق دوفين للدراجات (فيديو)

رفع البلجيكي فوت فان آرت ذراعيه قبل أن يصل خط النهاية في المرحلة الثالثة لسباق دوفين للدراجات يوم الثلاثاء لكنه سيتحسر بلا ريب على ذلك بعد أن تخطاه الفرنسي ديفيد جودو ليفوز بالمرحلة.

وقال متسابق جامبو-فيسما ”عليك أن تشاهد الإعادة، لقد رفعت ذراعي قبل الأوان وأشعر بالخجل حقا لخسارة المرحلة بهذه الطريقة وعدم إنهاء المهمة“.

”كان الفوز في يدي. كنت في السابق عندما أشاهد لقطات مثلها لمتسابق آخر أشعر بالدهشة. ينتابني الآن نفس الشعور بالحسرة“.

لكن فان آرت حصل على بعض العزاء بعد أن تصدر الترتيب العام قبل مرحلة الفردي ضد الساعة اليوم الأربعاء.

وسباق الدراجات على الطريق هو أحد الأنواع الرئيسية لرياضة سباق الدراجات، يمارس في الهواء الطلق، على مسارات غالبا ما تكون طرقا أسفلتية، واكتسب شعبية ومتابعة إعلامية كبيرتين، وتجرى منافسات دراجات الطريق بصيغ فردية أو جماعية، وتتميز بتقنيات خاصة وبمتطلبات بدنية كبيرة. ومن أهم أصناف الرياضة: السباقات المستقيمة وسباقات المراحل والسباقات ضد الساعة.