اتحاد المحترفين للتنس: تجريد ويمبلدون من نقاط التصنيف بسبب حظر مشاركة لاعبي روسيا

أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين، اليوم الجمعة، تجريد ويمبلدون من نقاط التصنيف؛ بسبب حظر مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء في نسخة 2022 عقب غزو موسكو لأوكرانيا.

وكانت الخطوة التي اتخذها نادي عموم إنجلترا المرة الأولى التي يتم فيها حظر اللاعبين على أساس الجنسية منذ الفترة التي تلت مباشرة الحرب العالمية الثانية، حين تم استبعاد اللاعبين الألمان واليابانيين.

وقال اتحاد المحترفين في بيان ”مشاركة اللاعبين من أي جنسية في البطولات تقوم على أساس الجدارة والاستحقاق ودون أي تمييز وهي من الأمور الجوهرية في رياضتنا.

”القرار الذي اتخذته ويمبلدون بمنع لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المنافسة في البطولة هذا الصيف يقوض هذا المبدأ وأيضا نزاهة نظام تصنيف اتحاد المحترفين.

”إذا لم تتغير الظروف فإنه يؤسفنا بشدة إزالة النقاط الممنوحة في التصنيف العالمي من بطولة ويمبلدون 2022“.

"ويمبلدون" تدافع عن قرار استبعاد لاعبي روسيا وروسيا البيضاء https://t.co/7jCE7fL3wc pic.twitter.com/jEK1uNf8LI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2022

واتخذ نادي عموم إنجلترا للتنس والاتحاد البريطاني للتنس قرار المنع في أعقاب الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا، وسريعا انتقده اتحادا محترفي ومحترفات التنس واعتبراه ”تمييزا“.

وقال القائمون على تنظيم بطولة ويمبلدون للتنس، في أبريل الماضي، إن قرارهم بمنع مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء في نسختها المقبلة في وقت لاحق من العام الحالي جاء بسبب غزو أوكرانيا، حيث كان القرار العملي الوحيد الممكن اتخاذه في إطار الإرشادات التي قدمتها الحكومة البريطانية.

وقال إيان هيويت رئيس مجلس إدارة نادي عموم إنجلترا للتنس إن إرشادات الحكومة البريطانية لم تسمح بمشاركة اللاعبين بناء على تصنيفهم، ومن ثم كان أمام المنظمين خياران، وهما منع اللاعبين أو السماح بالمشاركة بعد تعهدات وبيانات مكتوبة من جانب هؤلاء اللاعبين.

وأوضح هيويت للصحفيين: ”نعتقد أننا اتخذنا أفضل قرار ينم عن مسؤولية في هذه الظروف.

”وفي إطار الإرشادات الحكومية البريطانية فإنه لا يوجد بديل عملي للقرار الذي اتخذناه في هذا الموقف الاستثنائي والمأساوي بالفعل“.

كما أصبحت ويمبلدون أول بطولة تنس تمنع لاعبي البلدين بصفتهم الفردية من المشاركة فيها؛ ما يعني غياب المصنف الثاني عالميا الروسي دانييل ميدفيديف ولاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا المصنفة الرابعة عالميا من المنافسة في ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، التي تنطلق في 27 يونيو حزيران وتستمر حتى 10 يوليو تموز.

ومنعت الاتحادات الدولية للتنس روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في البطولات الدولية للفرق، لكنها تسمح للاعبي البلدين كأفراد بالمشاركة في البطولات كمستقلين.