مواجهة محتملة بين نادال وديوكوفيتش في ربع نهائي رولان غاروس

قد يلتقي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب مع رفائيل نادال الفائز بالبطولة 13 مرة في دور الثمانية (ربع النهائي) لفرنسا المفتوحة للتنس، بعد سحب القرعة اليوم الخميس.

وسيستهل ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا، العائد إلى البطولات الأربع الكبرى بعد ترحيله من أستراليا المفتوحة بسبب موقفه من التطعيم ضد كوفيد-19، حملته أمام الياباني يوشيهيتو نيشيوكا.

ديوكوفيتش يرشح ألكاراز "الاستثنائي" للفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس https://t.co/H8aW1VIuGk pic.twitter.com/6kME4quCGs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2022

وأوقعته القرعة في أصعب مسار حيث من الممكن أن يتقابل مع نادال، وكذلك الإسباني المتألق كارلوس ألكاراز، والمصنف الثالث عالميا ألكسندر زفيريف في دور الثمانية.

وستستقبل ملاعب بطولة فرنسا المفتوحة الجماهير بكامل طاقتها الاستيعابية لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بعد أن تضررت النسختان السابقتان بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال ديوكوفيتش الذي حضر حفل سحب القرعة في رولان غاروس: ”من المدهش مشاهدة هذا العدد الكبير من المشجعين الذين أتوا بالفعل لحضور التصفيات“.

ونال نادال بطولة رولان غاروس 13 مرة (رقم قياسي) آخرها عام 2020، في حين نال ديوكوفيتش لقب البطولة مرتين عامي 2021 و2016.

ديوكوفيتش يحقق انتصاره الـ1000 ويبلغ نهائي إيطاليا المفتوحة للتنس https://t.co/l9JKldo6Ir pic.twitter.com/oLhMyRq7Ht — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

وفي الجزء الأدنى من القرعة، يواجه وصيف بطل الموسم الماضي ستيفانوس تيتيباس مباراة صعبة في الدور الأول ضد الإيطالي لورينتسو موسيتي الذي أجبر ديوكوفيتش العام الماضي على خوض مباراة من خمس مجموعات في الدور الرابع.

وقد يواجه دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا مواطنه أندريه روبليف في دور الثمانية، حيث تم السماح للاعبين الروس بالمنافسة على الرغم من غزو بلادهم لأوكرانيا.

ومنع منظمو ويمبلدون لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في البطولة الكبرى المقامة على ملاعب عشبية هذا العام.

ديوكوفيتش يتوج بأول لقب منذ أكثر من 6 أشهر بفوزه ببطولة إيطاليا المفتوحة https://t.co/4WliZQmRuY pic.twitter.com/fM56acfI0y — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

وفي منافسات السيدات، قد تواجه اللاعبة المتألقة إيجا شيانتيك، الساعية للفوز بلقبها الثاني في فرنسا المفتوحة في ثلاث سنوات، البطلة السابقة إيلينا أوستابنكو في دور الستة عشر.

وكانت أوستابنكو آخر لاعبة تفوز على شيانتيك المصنفة الأولى عالميا قبل أن تبدأ اللاعبة البولندية الواعدة سلسلة من 28 مباراة متتالية دون خسارة، فازت خلالها بخمسة ألقاب قبل انطلاق رولان غاروس يوم الأحد.

وقد تواجه باربورا كريتشيكوفا حاملة اللقب في دور الستة عشر فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا.

وأوقعت القرعة نعومي أوساكا، التي انسحبت من البطولة العام الماضي بعد رفضها حضور المؤتمرات الصحفية بسبب مشكلات تتعلق بالصحة النفسية، أمام الأمريكية أماندا أنيسيموفا المصنفة 27.