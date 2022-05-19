حكام المونديال

الأمير حمزة

الشيخة جواهر

عبدالله الأفندي

مروة راتب

أعداد النازحين

نصرة الحربي

وفاة يوتيوبر
أظهر المزيد

رياضة

الزمالك يتوج بكأس الكؤوس الأفريقية لليد على حساب غريمه الأهلي
تاريخ النشر: 19 مايو 2022 19:38 GMT
تاريخ التحديث: 19 مايو 2022 19:40 GMT

الزمالك يتوج بكأس الكؤوس الأفريقية لليد على حساب غريمه الأهلي

توج الزمالك المصري بكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي 29-28 في المباراة النهائية في النيجر اليوم الخميس ليحرز اللقب للمرة

+A -A

توج الزمالك المصري بكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي 29-28 في المباراة النهائية في النيجر اليوم الخميس ليحرز اللقب للمرة السادسة في تاريخه.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 15-15 لكن الزمالك، الذي خسر في السوبر الأفريقي أمام الأهلي في وقت سابق من الشهر الحالي، حسم الفوز بفارق هدف واحد في النهاية.

وقال أكرم يسري لاعب الزمالك لموقع النادي على الإنترنت: ”أتوجه بالتهنئة للجماهير على الفوز بهذه البطولة الغالية التي جاءت بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي.

”تعاهدنا على الفوز بكأس الكؤوس لمصالحة الجماهير ومجلس الإدارة“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play