الزمالك يتوج بكأس الكؤوس الأفريقية لليد على حساب غريمه الأهلي

توج الزمالك المصري بكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي 29-28 في المباراة النهائية في النيجر اليوم الخميس ليحرز اللقب للمرة السادسة في تاريخه.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 15-15 لكن الزمالك، الذي خسر في السوبر الأفريقي أمام الأهلي في وقت سابق من الشهر الحالي، حسم الفوز بفارق هدف واحد في النهاية.

وقال أكرم يسري لاعب الزمالك لموقع النادي على الإنترنت: ”أتوجه بالتهنئة للجماهير على الفوز بهذه البطولة الغالية التي جاءت بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي.

”تعاهدنا على الفوز بكأس الكؤوس لمصالحة الجماهير ومجلس الإدارة“.