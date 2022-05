الملاكم البريطاني أمير خان يعلن الاعتزال بعد هزيمته أمام كيل بروك

‬أعلن الملاكم البريطاني أمير خان بطل العالم السابق في وزن خفيف الوسط اعتزاله منافسات الملاكمة اليوم الجمعة بعد هزيمته أمام مواطنه كيل بروك في فبراير شباط الماضي.

وكان خان توج بالفضية الأولمبية لوزن الخفيف في دورة أثينا الصيفية 2004 عندما كان عمره 17 عاما وانتزع لقب رابطة الملاكمة العالمية لوزن خفيف الوسط من الأوكراني أندريه كوتلنيكك في 2009 وأضاف إليه لقب اتحاد الملاكمة العالمي في 2011 عقب فوزه على الأمريكي زاب جوداه.

It’s time to hang up my gloves.

I feel blessed to have had such an amazing career that has spanned over 27 years.

I want to say a heartfelt thanks and to the incredible teams I have worked with and to my family, friends and fans for the love and support they have shown me. pic.twitter.com/VTk0oxVjp2

— Amir Khan (@amirkingkhan) May 13, 2022