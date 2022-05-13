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رياضة

الملاكم البريطاني أمير خان يعلن الاعتزال بعد هزيمته أمام كيل بروك
تاريخ النشر: 13 مايو 2022 13:06 GMT
تاريخ التحديث: 13 مايو 2022 13:40 GMT

الملاكم البريطاني أمير خان يعلن الاعتزال بعد هزيمته أمام كيل بروك

‬أعلن الملاكم البريطاني أمير خان بطل العالم السابق في وزن خفيف الوسط اعتزاله منافسات الملاكمة اليوم الجمعة بعد هزيمته أمام مواطنه كيل بروك في فبراير شباط

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المصدر: رويترز

‬أعلن الملاكم البريطاني أمير خان بطل العالم السابق في وزن خفيف الوسط اعتزاله منافسات الملاكمة اليوم الجمعة بعد هزيمته أمام مواطنه كيل بروك في فبراير شباط الماضي.

وكان خان توج بالفضية الأولمبية لوزن الخفيف في دورة أثينا الصيفية 2004 عندما كان عمره 17 عاما وانتزع لقب رابطة الملاكمة العالمية لوزن خفيف الوسط من الأوكراني أندريه كوتلنيكك في 2009 وأضاف إليه لقب اتحاد الملاكمة العالمي في 2011 عقب فوزه على الأمريكي زاب جوداه.

وخلال مسيرته حقق خان 34 فوزا في 40 مباراة بينما خسر أربع مرات.

وقال خان (35 عاما) الذي تحول إلى الاحتراف في 2005 عبر تويتر: ”حان وقت التوقف“.

وأضاف: ”أشعر أنني محظوظ بهذه المسيرة الحافلة التي استمرت على مدار 27 عاما“.

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