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رياضة

مايكل تشاندلر يهزم توني فيرغسون بالضربة القاضية في UFC 274 (فيديو)
تاريخ النشر: 08 مايو 2022 9:42 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2022 10:50 GMT

مايكل تشاندلر يهزم توني فيرغسون بالضربة القاضية في UFC 274 (فيديو)

تمكن بطل الفنون القتالية المختلطة، الأمريكي مايكل تشاندلر، من هزيمة نظيره توني فيرغسون بالضربة القاضية في الجولة الثانية التي جمعت البطلين، يوم الأحد، في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تمكن بطل الفنون القتالية المختلطة، الأمريكي مايكل تشاندلر، من هزيمة نظيره توني فيرغسون بالضربة القاضية في الجولة الثانية التي جمعت البطلين، يوم الأحد، في منافسات الوزن الخفيف لبطولة ”UFC 274″، التي أقيمت في حلبة ”فوتبرنت سنتر“ بولاية ”أريزونا“ الأمريكية.

وعانى تشاندلر في الجولة الأولى، لكنه عاد في الثانية ليقدم لمسة رائعة من الركلة الأمامية ليطرح فيرغسون أرضًا.

وأوقف الحكم النزال بعد 17 ثانية من الجولة الثانية، حيث حقق تشاندلر فوزه الـ23 في مسيرته الاحترافية مقابل 7 هزائم، فيما تلقى فيرغسون هزيمته السابعة مقابل 25 انتصارا.

وفي بداية الجولة الثانية، أدى تشاندلر حركة ركل أمامية قوية، أصابت فيرغسون بقوة في المنطقة السفلى من وجهه، ليسقط على الأرض فاقدا وعيه على الفور.

ووفقا لما ذكرته عدة صحف عالمية فقد تم نقل فيرغسون إلى المستشفى، عقب الهزيمة على الفور، حيث قال دانا وايت رئيس ”UFC“، إن المقاتل الأمريكي تعرض لضربة قاضية مميتة، مضيفا: ”لقد كانت أكثر ضربة قاضية رأيتها على الإطلاق من حيث الشراسة“.

وعقب النزال حرص مايكل تشاندلر على توجيه رسالة نارية إلى كونور مكغريغور، مطالبا بمواجهته، قائلا: ”هناك شخص واحد في رأسي وهو كونور مكغريغور، أنا الآن الشخص الأكثر قوة في الوزن الحفيف عالميا وأريدك أن تكون وبأفضل حالاتك لمواجهتك هذا الصيف أو الشتاء أو الخريف لا يهم، أراكم في القمة المقبلة“.

يذكر أن فيرغسون خاض في مشواره 32 نزالا فاز في 25 وخسر 7 مرات منها آخر 4 نزالات ضد جاستن جاتسيه وتشارلز أوليفيرا وبينيل درويش وأخيرا تشاندلر.

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