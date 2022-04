وفاة بطل كمال الأجسام سيدريك ماكميلان عن 44 عامًا

كشفت شبكة ”فوكس سبورتس“ عن وفاة سيدريك ماكميلان، بطل كمال الأجسام، والفائز ببطولة ”أرنولد كلاسيك 2017“ عن عمر يناهز 44 عامًا، إثر معاناته من متاعب صحية.

ونقلت ”فوكس سبورتس“، عن شبكة ”Generation Iron“ خبر وفاة سيدريك، وكتبت عبر حسابها الموثق على تويتر ”ارقد في سلام سيدريك ماكميلان، نشعر بالحزن الشديد للإبلاغ عن وفاة سيدريك عن عمر يناهز 44 عاما، ونرسل التعازي للأصدقاء والعائلة“.

وتحدثت الشبكة المتخصصة في كمال الأجسام وألعاب القوى، نقلا عن مصادرها، بأن سيدريك أصيب بنوبة قلبية في أثناء تدربه على جهاز المشي بصالة الألعاب الرياضية.

RIP Cedric McMillan. We are very sad to report that Cedric passed away at 44 years old. GI sends condolences to friends and family during this time. Full story here: https://t.co/c1eTtMoPnc #CedricMcMillan #RIP #bodybuilding #GenerationIron pic.twitter.com/3IFgZ61cgk

وأشارت إلى أن ماكميلان تعرض لنوبة قلبية في ديسمبر 2021، سببت له أزمة صحية كادت تودي به العام الماضي، وبعدها تحدث عن هذه الأزمة، قائلاً إنه كان يعاني مشاكل في التنفس بعد إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أدت مشكلة التنفس في النهاية إلى دخوله المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي ووضعه على أجهزة التنفس.

ونعاه زميله بطل كمال الأجسام الأمريكي، كاي جرين، عبر حسابه على ”تويتر“، قائلا ”شعور صادم مع أخبار مغادرتك المفاجئة، كان سيدريك أبًا، وصديقًا، ومنافسًا، ورجلًا يرتدي الزي العسكري، ورجلًا متعدد المواهب يعرف دائمًا كيف يضحك الآخرين ويجعل كل من حوله يشعر وكأنهم أسرة واحدة، ارقد في سلام يا بطل“.

Feeling uneasy w/ the news of your sudden departure from this dimension to the next. Cedric was a father, a friend, a competitor, a man of uniform, a man of many hats who always knew how to make other people laugh and make everyone around him feel like family.

RIP Champ🙏🏾 pic.twitter.com/sbxjtCKKt0

— Kai Greene (@KaiGreene) April 12, 2022