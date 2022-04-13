وفاة بطل كمال الأجسام سيدريك ماكميلان عن 44 عامًا

كشفت شبكة ”فوكس سبورتس“ عن وفاة سيدريك ماكميلان، بطل كمال الأجسام، والفائز ببطولة ”أرنولد كلاسيك 2017“ عن عمر يناهز 44 عامًا، إثر معاناته من متاعب صحية.

ونقلت ”فوكس سبورتس“، عن شبكة ”Generation Iron“ خبر وفاة سيدريك، وكتبت عبر حسابها الموثق على تويتر ”ارقد في سلام سيدريك ماكميلان، نشعر بالحزن الشديد للإبلاغ عن وفاة سيدريك عن عمر يناهز 44 عاما، ونرسل التعازي للأصدقاء والعائلة“.

وتحدثت الشبكة المتخصصة في كمال الأجسام وألعاب القوى، نقلا عن مصادرها، بأن سيدريك أصيب بنوبة قلبية في أثناء تدربه على جهاز المشي بصالة الألعاب الرياضية.

RIP Cedric McMillan. We are very sad to report that Cedric passed away at 44 years old. GI sends condolences to friends and family during this time. Full story here: https://t.co/c1eTtMoPnc#CedricMcMillan #RIP #bodybuilding #GenerationIron pic.twitter.com/3IFgZ61cgk — GENERATION IRON (@GenerationIron) April 12, 2022

وأشارت إلى أن ماكميلان تعرض لنوبة قلبية في ديسمبر 2021، سببت له أزمة صحية كادت تودي به العام الماضي، وبعدها تحدث عن هذه الأزمة، قائلاً إنه كان يعاني مشاكل في التنفس بعد إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أدت مشكلة التنفس في النهاية إلى دخوله المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي ووضعه على أجهزة التنفس.

ونعاه زميله بطل كمال الأجسام الأمريكي، كاي جرين، عبر حسابه على ”تويتر“، قائلا ”شعور صادم مع أخبار مغادرتك المفاجئة، كان سيدريك أبًا، وصديقًا، ومنافسًا، ورجلًا يرتدي الزي العسكري، ورجلًا متعدد المواهب يعرف دائمًا كيف يضحك الآخرين ويجعل كل من حوله يشعر وكأنهم أسرة واحدة، ارقد في سلام يا بطل“.

Feeling uneasy w/ the news of your sudden departure from this dimension to the next. Cedric was a father, a friend, a competitor, a man of uniform, a man of many hats who always knew how to make other people laugh and make everyone around him feel like family. RIP Champ🙏🏾 pic.twitter.com/sbxjtCKKt0 — Kai Greene (@KaiGreene) April 12, 2022

وظل لاعب كمال الأجسام الشهير يؤخر عودته إلى المنافسة في البطولات بسبب مشاكله الصحية، لكنه بدا متفائلاً بشأن قدرته على العودة في الأشهر الأخيرة.

ماكميلان كان فاز ببطولة ”أرنولد كلاسيك في عام 2017″، وكان معروفًا بأنه أعاد المظهر الكلاسيكي إلى رياضة كمال الأجسام المفتوحة للرجال.

وولد سيدريك ماكميلان في الـ16 من أغسطس 1977 في نيويورك، ونشأ مهووسًا بكل ما يتعلق ببناء الأجسام والعضلات، وعندما كان طفلاً اعتاد أن يحتفظ بمجلات كمال الأجسام والرسوم الكارتونية للأبطال الخارقين، حتى والدته قالت عنه إن ”كل ما كان يفعله سيدريك هو الحديث عن العضلات“، كما أن مسيرته المهنية في كمال الأجسام كانت حافلة بالبطولات، وعمل سيدريك في جيش الولايات المتحدة لوقت طويل، قبل أن يخوض تجربة احتراف كمال الأجسام.

ولا تعد هذه الوفاة الأولى لأحد أبطال كمال الأجسام الذين عانوا من متاعب صحية أخيرا، حيث توفي في 2021 الجامايكي شون رودين، بعد مسيرة تاريخية وعظيمة في لعبة كمال الأجسام، عن عمر 46 عاماً، على خلفية نوبة قلبية.

وفي 2021 أيضا، أعلنت بطولة مستر أولمبيا 2021 لكمال الأجسام عبر حسابها على إنستغرام وفاة البطل جورج بيترسون بشكل مفاجئ دون الإعلان عن سبب الوفاة، إذ كان وقتها يستعد للمنافسة في فئة 212 للرجال.