حصان يخترق الحواجز الحديدية قبل السباق ويسقط على ظهره في مشهد مروع (فيديو)

شهد أحد سباقات الخيول لحظة مذهلة تمامًا عندما ترك حصان فارسه وتجاوز الحواجز الحديدية لبوابة انطلاق السباق قبل الانطلاق ليركض في المضمار بسرعة، ويرفس في كافة الاتجاهات، قبل أن يسقط على الأرض بشكل مروع صدم المقامرين.

وانطلق الحصان من تحت الأكشاك الحديدية واندفع إلى المضمار، بينما هرب العمال للبحث عن ملجأ للنجاة من طيشه، قبل أن يسقط على الأرض بظهره بقوة شديدة.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ إنه لحسن الحظ أن الحصان المسمى ”Dark Eclipse“ ، لم يصب بأذى بعد هذه الحادثة الغريبة.

وكان من المقرر أن يشارك الحصان في سباق المجموعة ”3 Nisai Stakes“ في حلبة سباق سابورو في اليابان.

وجاء في تقرير منظمي السباق إن ”Dark Eclipse“ ”كسر حواجز البوابة الحديدية، ورفس بأرجله الأمامية والخلفية، ويجب خضوعه للاختبار مرة أخرى قبل السباق“.

وأظهرت اللقطات المصورة عمال مضمار السباق وهم يهتمون بالحصان البالغ من العمر عامين بعد قفزته المروعة واقتياده بعيدًا.

ولم يستطع المقامرون تصديق ما رأوه، حيث تم نشر مقطع واحد من الحادثة على ”تويتر“، وسجل أكثر من مليون مشاهدة في غضون 24 ساعة.

ومن المعروف أن سباقات السرعة للخيول يقامر عليها الكثيرون، إذ إن كل مقامر يختار أحد الفرسان والخيول للمراهنة عليه، وفي حال فوز الحصان يحصل المراهن على مبالغ طائلة، وذلك من راهن على ”Dark Eclipse“ قبل السباق خسر كل أمواله.

وقال أحد المشاهدين: ”زوجتي تقول إنه يشبه الوثب العالي الأولمبي، وربما سيكون جاهزًا لمنافسة في أولمبياد باريس 2024″، وعلق آخر: ”من المدهش أنه لم يؤذِ نفسه“.

وكتب أحد المعلقين على تويتر: ”لا يمكنني القول إنني رأيت من قبل حصانًا يحاول القيام بهذه الحركات الغريبة من قبل“.

ويبدو أن الحصان لم يخضع للفحص الطبي بما يكفي قبل السباق للتأكد من حالته وسلوكه أو ربما حالته الصحية، إذ إن هذه الحركات التي قام بها لا تشير إلى تمرّسه في سباقات السرعة للخيول ما يرجح تعرضه لمشكلة ما تسببت بهذا الهياج غير المتوقع.