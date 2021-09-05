فتيات الحلبة ومكغريغور يردون على تصريحات نورمحمدوف المثيرة للجدل

أثار حبيب نورمحمدوف جدلا كبيرا في منافسات الفنون القتالية المختلطة UFC، عندما أعلن البطل السابق أن استخدام فتيات الحلبة لا جدوى له، لترد عليه بعض الفتيات العاملات في هذا المجال ويسخر من تعليقاته منافسه اللدود كونور مكغريغور.

وكشف المقاتل الروسي المعتزل عن اعتقاده بأن الفتيات ”عديمات الفائدة“ وإدراجهن في الرياضة ”خطأ“، وقد قوبلت هذه التصريحات بانتقادات شديدة من مشجعي الرياضة وفتيات الحلبة بأنفسهن، حيث أصدرت كل من أرياني سيليست وبريتني بالمر بيانا للرد على بطل الوزن الخفيف السابق.

وقال حبيب وهو صاحب بطولة Eagle Fighting Championship للفنون القتالية المقامة في روسيا، إن البطولة لا تستخدم فتيات الحلبة.

وفتيات الحلبة في الغالب عارضات أزياء ممشوقات القوام يرتدين لباس بحر مكشوفا ويظهرن بين الجولات لرفع لافتة تشير للجولة المقبلة قبل بدايتها، الأمر الذي يراه حبيب دون فائدة.

وفي تصريحات أبرزتها موقع givemesport.com قال حبيب: ”لا أريد أن أسيء إلى أي شخص، فتيات الحلبة هن أكثر الناس عديمة الجدوى في فنون الدفاع عن النفس، ما هي وظيفتهم؟ لدي سؤال، يمكنك إظهار أن الجولة الثانية قد بدأت على الشاشة، هذا رأيي الشخصي هل هم من يطورون الرياضة؟ أم أنها تساعد الناس على رؤية أنها الجولة الثانية الآن؟.

”لقد جئت للقتال ليلا، أجلس مع والدي، هؤلاء الناس يمرون ويظهرون للناس ويحملون لافتات تظهر أن هذه هي الجولة الثانية، لكن لا أحد ينظر إلى اللوحة، شعرت بعدم ارتياح أنا ووالدي، لست ضد ذلك، إذا أردت يمكنك فعل ذلك، لكن لا تفرضه علي، هناك أماكن مخصصة لذلك“.

وتابع البطل المعتزل: ”أدرك أن ذلك من تاريخ الرياضة لكن التاريخ يوجد به الكثير من الأخطاء، نقرأ التاريخ لتجنب أخطاء الماضي في المستقبل، إذا نظرنا إلى التاريخ فسنجد أنه لا فائدة منه، هذا هو رأيي الشخصي“.

الأسطورة #حبيب_نورمحمدوف يعلن رسميا اعتزاله القتال بمسيرة خالية من الهزائم 29-0 محمدوف دخل في نوبة من البكاء حزناً على فقده والده.#إرم_سبورت#UFC254#UFCFightisland pic.twitter.com/RObA5wcspc — إرم سبورت (@EremSports) October 24, 2020

وسخر مكغريغور منافس نورمحمدوف اللدود من تصريحات حبيب بصورة على الإنترنت يظهر فيها شخصية سميثرز من مسلسل عائلة سيمبسون للأطفال وهي ترتعد أمام امرأتين.

وقام المقاتل الأيرلندي بوضع علامة على حبيب في دور سميثرز وأرياني سيليست وبريتني بالمر كعارضات أزياء.

وردت بالمر، التي لديهها 1.2 مليون متابع على إنستغرام، على تويتر قائلة: “ آسفة لست آسفة“.

واعتذرت سيليست أيضًا عن عدم الراحة التي تتسبب فيها فتيات الحلبة اللائي يرفعن اللافتة ويرتدين ملابس مكشوفة بين الجولات لحبيب، وكتبت على حسابها في إنستغرام “ آسفة لأننا نجعلك غير مرتاح“.