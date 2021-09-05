الجزائر.. إقالة مسؤولين بارزين بعد حادثة "حافلة العار"

أصدر أيمن بن عبد الرحمن رئيس الحكومة الجزائرية، قرارا بإقالة الأمين العام والمدير العام لوزارة الشباب والرياضة، بسبب ما سمي في الجزائر ”حافلة العار“ التي خصصت لاستقبال الرياضيين الجزائريين بعد عودتهم من الألعاب البارالمبية.

وجاء قرار الإقالة بأمر من الرئيس عبدالمجيد تبون، وبعد الجدل الواسع الذي أثارته صور استقبال الرياضيين الجزائريين المشاركين مؤخرا في الألعاب البارالمبية، وإرسال حافلة لا تليق بحجم مشاركتهم وفي غياب أي مسؤول رسمي لاستقبالهم.

وبحسب صحيفة ”النهار“ الجزائرية، فإنّ إقالة المسؤولين بوزارة الشباب والرياضة سيعقبها فتح تحقيق في الموضوع، ومحاسبة كل المسؤولين عما حدث، وفق قولها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر على امتداد الساعات الماضية، صورا توثق لحظة نقل الرياضيين الجزائريين العائدين من طوكيو من المطار، على متن حافلة صغيرة وقديمة، تم استئجارها، ولا تراعي الوضع الخاص برياضيي هذه الفئة، في حال الصعود أو النزول منها، لاسيما أنّ الأمر يتعلق بنقل رياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وظهر الرياضيون الجزائريون، وأغلبهم على كراسي متحركة وهم على الرصيف الخارجي للمطار، بصدد محاولة الصعود إلى حافلة نقل عام صغيرة، ذات الأبواب الضيقة، وسط متاعب كبيرة ومعاناة بسبب علو باب الحافلة وضيقها، بدلا من توفير حافلة تتناسب مع طبيعة تركيبتهم الجسدية، وفق تعليقات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت الصور المتداولة غضبا شعبيا على المسؤولين، جراء ما اعتبروه ”مهزلة“ ودعا مشاركون في “الحملة الافتراضية لرد الاعتبار لرياضيي ذوي الهمم العالية“، إلى ضرورة تدخل السلطات، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، من أجل رد الاعتبار لكرامتهم وتقييمهم على مشاركتهم المشرفة، رغم الصعوبات التي اعترضت سبيلهم، في استعدادهم لهذا المحفل العالمي الكبير“ وفق تعبير مطلقي الحملة.

وصدرت الانتقادات أيضا عن أحزاب سياسية، ونشر رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، تدوينة عبّر فيها عما وصفه بإهانة هؤلاء الرياضيين، قائلا ”نأسف كثيرا لبرود الاستقبال الذي شاهدناه من خلال تلك الصور الصادمة التي تداولتها وسائل الإعلام حول معاناة هؤلاء الرياضيين أثناء استقبالهم على أرض الجزائر، ونقلهم في حافلات نقل عمومي غير مهيَّأة لذوي الاحتياجات الخاصة، تلك الصور قد عبّرت بصدق عن حالة اللامبالاة التي تعرض إليها هؤلاء الأبطال الذين لم تشفع لهم إنجازاتهم الفذة“، وفق تعبيره.

وأنهت الجزائر مشاركتها في الألعاب البارالمبية بإحراز 12 ميدالية موزعة بالتساوي: أربع ذهبية وأربع فضية وأربع برونزية، محتلة بذلك المرتبة 29 بين الدول المشاركة.