الإيطالي فالنتينو روسي أسطورة سباقات الدراجات النارية يعلن اعتزاله

أعلن الإيطالي فالنتينو روسي أسطورة سباقات الدراجات النارية وأحد أكثر الأبطال شعبية، اليوم الخميس، اعتزاله في نهاية موسم 2021 بعد ربع قرن من خوض منافسات الجائزة الكبرى.

وتُوج روسي (42 عامًا)، الذي كان يحمل الرقم 46 في السباقات، بطلًا للعالم 9 مرات منها 7 مرات في الفئة الأولى.

BREAKING: @ValeYellow46 announces his retirement from #MotoGP 🏁 The Doctor will call time on his legendary career at the end of the season 🥺#VR46Decision | 📰https://t.co/yqL8DlULv7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2021

وأعلن روسي قراره خلال مؤتمر صحفي خاص قبل جائزة ستايريان الكبرى في النمسا بحلبة رد بول، مطلع الأسبوع المقبل، قائلًا:“قررت التوقف في نهاية الموسم“.

وأضاف:“للأسف سيكون هذا آخر نصف موسم لي كمتسابق بالفئة الأولى، إنها لحظة صعبة وحزينة جدًا لأنه من الصعب القول إنني لن أخوض سباقًا للدراجات النارية في العام المقبل“.

وتابع:“ شاركت في السباقات خلال 30 عامًا تقريبًا، وستتغير حياتي في العام المقبل، لكن في كل الأحوال كانت رحلة رائعة وطويلة واستمتعت بها كثيرًا“.

"Unfortunately, this will be my last half-season as a #MotoGP rider" 💔@ValeYellow46 announces his retirement at the end of 2021! 🎙️#VR46Decision pic.twitter.com/4mUSQnswXT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2021

ومثَّل ”روسي“ فريق بتروناس ياماها، ومقره ماليزيا، هذا الموسم، لكن مستواه تراجع، إذ يحتل المتسابق المخضرم المركز الـ 19 في بطولة العالم، وكانت أفضل نتيجة له المركز العاشر في 9 سباقات.

وستفتقد الرياضة، والجماهير الغفيرة، ”روسي“، إذ يتمتع المتسابق الإيطالي بشعبية هائلة حول العالم.

وروسي هو الوحيد الذي بدأ 400 سباق أو أكثر، وحقق 89 فوزًا في الفئة الأولى.