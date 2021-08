الإيطالي فالنتينو روسي أسطورة سباقات الدراجات النارية يعلن اعتزاله

أعلن الإيطالي فالنتينو روسي أسطورة سباقات الدراجات النارية وأحد أكثر الأبطال شعبية، اليوم الخميس، اعتزاله في نهاية موسم 2021 بعد ربع قرن من خوض منافسات الجائزة الكبرى.

وتُوج روسي (42 عامًا)، الذي كان يحمل الرقم 46 في السباقات، بطلًا للعالم 9 مرات منها 7 مرات في الفئة الأولى.

The Doctor will call time on his legendary career at the end of the season 🥺 #VR46Decision | 📰 https://t.co/yqL8DlULv7

وأعلن روسي قراره خلال مؤتمر صحفي خاص قبل جائزة ستايريان الكبرى في النمسا بحلبة رد بول، مطلع الأسبوع المقبل، قائلًا:“قررت التوقف في نهاية الموسم“.

وأضاف:“للأسف سيكون هذا آخر نصف موسم لي كمتسابق بالفئة الأولى، إنها لحظة صعبة وحزينة جدًا لأنه من الصعب القول إنني لن أخوض سباقًا للدراجات النارية في العام المقبل“.

وتابع:“ شاركت في السباقات خلال 30 عامًا تقريبًا، وستتغير حياتي في العام المقبل، لكن في كل الأحوال كانت رحلة رائعة وطويلة واستمتعت بها كثيرًا“.

"Unfortunately, this will be my last half-season as a #MotoGP rider" 💔@ValeYellow46 announces his retirement at the end of 2021! 🎙️#VR46Decision pic.twitter.com/4mUSQnswXT

