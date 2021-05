تشارلز أوليفيرا يقتنص لقب الوزن الخفيف لـUFC الشاغر منذ اعتزال نورمحمدوف (فيديو)

توج تشارلز أوليفيرا بلقب الوزن الخفيف الشاغر منذ اعتزال حبيب نورمحمدوف في الحدث الرئيسي لليلة UFC بعد الإطاحة بمايكل تشاندلر في الجولة الثانية لـ UFC 262.

وكان الحزام شاغرا بعد اعتزال البطل الروسي نورمحمدوف، حيث حجز أوليفيرا وتشاندلر مواقعهما في مباراة حسم اللقب، إذ إن أوليفيرا دخل النزال بعد ثمانية انتصارات، بينما ظهر تشاندلر لأول مرة فقط في UFC في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعرض تشاندلر، بطل Bellator للفنون القتالية المختلطة الأمريكية للوزن الخفيف ثلاث مرات سابقا، لركلات في الساق والجسد في بداية النزال، لكنه رد بلكمة خطافية يسارية في فك أوليفيرا.

ثم، بعد ثوانٍ فقط من الجولة الثانية، كان أوليفيرا هو من أسقط تشاندلر، بلكمة خطافية يسارية متقنة ليقضي على المقاتل البالغ عمره 35 عامًا.

وأسفرت المعركة التي أقيمت في مركز تويوتا في هيوستن بتكساس في الولايات المتحدة الأمريكية عن بطل جديد للوزن الخفيف في UFC.

وسارع كونور مكغريغور، البطل السابق، لتهنئة أوليفيرا، بينما أرسل أيضا تحذيرا عبر تويتر قال فيه: ”تهانينا لأوليفيرا بعدما أصبح بطل الوزن الخفيف الحادي عشر في UFC لكن أتساءل من سيكون البطل الـ12؟“.

وكتب البطل المؤقت السابق للوزن الخفيف داستن بوارير، الذي أطاح بمكغريغور في أبوظبي خلال يناير/كانون الثاني الماضي، ومن المقرر أن يخوض مباراته الثالثة مع البطل الأيرلندي في يوليو/تموز المقبل : ”تهانينا CharlesDoBronxs لقد حسمت الفوز بالطريقة الصعبة!“.

— UFC (@ufc) May 16, 2021