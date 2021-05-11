نادال يثير الشكوك حول مشاركته في أولمبياد طوكيو

أثار رفائيل نادال الشكوك حول مشاركته في أولمبياد طوكيو في خضم جائحة كوفيد-19 بعدما قال، اليوم الثلاثاء، إنه سيتحلى بالمرونة ولن يحسم أمر المشاركة حتى يفرغ من تنظيم جدوله لهذا العام.

ومددت اليابان حالة الطوارئ في طوكيو و 3 مناطق أخرى حتى 31 مايو، حيث تجاهد البلاد لاحتواء زيادة في عدد حالات الإصابة بالفيروس مما يثير الشكوك حول مدى إمكانية إقامة الألعاب، في الفترة بين 23 يوليو، والثامن من أغسطس، بعد أن تأجلت بالفعل من العام الماضي.

وقال نادال، الذي فاز بذهبية الفردي في أولمبياد بكين 2008 ولقب الزوجي في أولمبياد ريو 2016 بالاشتراك مع مارك لوبيز، إنه لم يحسم حتى الآن مسألة السفر إلى طوكيو.

وقال اللاعب الإسباني خلال مؤتمر صحفي في بطولة روما للأساتذة:“لا أعرف بعد، بصراحة لا أستطيع أن أعطيك إجابة واضحة لأنني لا أعرف، لا أعرف جدولي بشكل قاطع“.

وأضاف:“في الظروف العادية لا أرغب أبدًا في التفريط في فرصة خوض الأولمبياد، ليس هناك أي شك بذلك، والجميع يعرفون مدى تقديري وحبي للمشاركة في الألعاب الأولمبية، لكن في ظل الظروف الحالية لا أعرف ما الذي سيحدث، دعونا نرى ما الذي سيحدث خلال الشهرين المقبلين، وأحتاج إلى تنظيم جدول أعمالي، وفي الظروف العادية أعرف جدولي بنسبة 100% تقريبًا من بداية يناير حتى نهاية الموسم“.

Después de la victoria de ayer en #Barcelona quería compartir con vosotros mi alegría de formar parte de la nueva @Telefonica

Espero que os guste también este vídeo… #MejorConectados pic.twitter.com/xBlmdEjzpe — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 26, 2021

ومع ذلك، تعهد نادال، الذي فاز ببطولة روما للتنس 9 مرات، بتقديم كل شيء كما كان يفعل دائمًا، وأعرب عن حماسه للظهور الأول في هذه النسخة في جولة من أكثر الجولات تعقيدًا أمام سينر، المصنف 18 عالميًا واللاعب الواعد للتنس الإيطالي.

وبلغ الإيطالي الواعد يانيك سينر الدور الثاني لدورة روما في كرة المضرب، رابعة دورات الألف نقطة للماسترز، ليواجه الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيًا وبطل الدورة 9 مرات.