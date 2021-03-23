بيج رامي يتعهد بالاحتفاظ بعرش مستر أولمبيا

يبدو أن المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ“بيج رامي“ عازم على الاحتفاظ بلقب مستر أولمبيا للعام الحالي، بعد فوزه باللقب العام الماضي، مؤكدا أنه متحمس لتكرار أدائه والفوز باللقب هذا العام.

وقال بيج رامي، البالغ 36 عاما، إنه على دراية تامة بما يجب عليه القيام به، وهو متحمس لتكرار أدائه هذا العام، بفضل الخبرة التي اكتسبها خلال مشاركته العام الماضي.

وعند الإعلان عن حصول رامي على دعوة خاصة للمشاركة في مستر أولمبيا 2020، كانت الأجواء العامة مثيرة، لكنه لم يعلق آمالا كبيرة على الفوز، وفي النهاية فاجأ الجميع ليس فقط بتقديم أداء مميز، لكنه بدا أفضل من أي وقت مضى، ما أدى إلى تتويجه بلقب مستر أولمبيا متفوقا على أبطال سابقين مثل براندون كاري وفيل هيث ليستولي على عرش كمال الأجسام في العالم.

ومع ذلك، فإن بيج رامي ليست لديه نية ليصبح ما نجح فيه العام الماضي مجرد صدفة حدثت مرة واحدة فقط، إذ إن الوقت سيحدد ما هو قادر على القيام به وفقا للياقته البدنية هذا العام.

لكن يجب في الوقت نفسه التأكيد أنه يتمتع بأقصى درجات الثقة بنفسه وقدراته على تقديم أداء مماثل لما فعله في ديسمبر/كانون الأول الماضي ليفوز بمستر أولمبيا 2020، لكن هذه المرة ليجدد فوزه بنسخة العام الحالي.

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وقال بيج رامي في حسابه على ”إنستغرام“ مع صورة من أدائه الذي دفعه للفوز بمستر أولمبيا 2020: ”أتطلع لتكرار ذلك الأداء من جديد. في العام الماضي، أدركت أنه يجب عليك الذهاب لمنافسة مجهولة، وفي النهاية نجحت وحققت الفوز، هذه المرة لدي فكرة أفضل عما سأواجهه في طريقي وأنا مستعد للتحدي مرة أخرى. لنذهب!“.

ويبدو أن السبيعي تعلم ويدرك تماما ما يجب عليه فعله ليكون ناجحًا. لذلك مع وجود هذا الإدراك في مكانه الصحيح ، فهو مستعد لفعل كل ما يتطلبه الأمر للاحتفاظ بعرشه.

ويرجع جزء كبير من نجاح بيج رامي العام الماضي إلى عمله مع مدربه الجديد تشاد نيكولز، حيث حقق هذا الثنائي تفاهما كبيرا خاصة فيما يتعلق بإعداد البطل المصري للمنافسة.

وعندما يتعلق الأمر بالإعداد لهذا العام، كان ”تشاد“ يعد بأنه سيساعد لاعبه على أن يصبح أفضل وأكبر من حيث حجم العضلات في المرة القادمة، التي يتقدم فيها على المسرح. لكن يصعب تخيل ذلك، بالنظر إلى ضخامة حجم البطل المصري بالفعل.

وفي النهاية سيحدد الزمن مدى نجاح بيج رامي في نسخة 2021 من مستر أولمبيا، حيث سيجد منافسة شرسة خاصة مع احتمال عودة كاي غرين.

ومع ذلك، إذا كان قادرًا على الحفاظ على أدائه المتسق سيكون قريبا مما بدا عليه في 2020، أو حتى النجاح في التطوير الذي يتحدث عنه، حينها فيمكنه بسهولة أن يكون بطلا لفترة طويلة قادمة.