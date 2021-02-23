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نقل أسطورة الغولف تايجر وودز إلى ال...
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نقل أسطورة الغولف تايجر وودز إلى المستشفى بعد إصابته في حادث سير مروع (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، عن تعرض أسطورة الغولف الأمريكي، تايجر وودز، لحادث خطير إثر انقلاب سيارته على إحدى طرق مدينة لوس أنجلوس، ونقل إلى المستشفى اليوم

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، عن تعرض أسطورة الغولف الأمريكي، تايجر وودز، لحادث خطير إثر انقلاب سيارته على إحدى طرق مدينة لوس أنجلوس، ونقل إلى المستشفى اليوم الثلاثاء.

وأصدر عمدة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس بيانا رسميا، قال فيه: ”صباح اليوم استجابت الشرطة لتصادم مروري لمركبة واحدة، وتم تحديد هوية السائق (وهو الراكب الوحيد) على أنه لاعب الغولف إلدريك تايجر وودز“.

وأضاف البيان: ”سيارة وودز تعرضت لأضرار بالغة، وكان لا بد من إخراجه من السيارة باستخدام معدات إنقاذ“.

وأكد البيان على أن وودز تم نقله إلى مستشفى محلي لعلاج جروحه دون الكشف عن حالة إصاباته.

وأظهرت لقطات للحادث انحراف السيارة عن مسارها وتضررها بشدة بسبب الدوران وتدخل أشخاص لقطع أجزاء منها لإخراج وودز.

وقال دانييل رابابورت وكيل أعمال وودز في بيان: ”تعرض تايجر وودز لإصابات متعددة بالساق ويخضع لجراحة حاليا ونشكركم على احترام الخصوصية والدعم“.

واستضاف وودز، أحد أفضل الرياضيين في التاريخ، بطولة للجولف مطلع الأسبوع لكنه لم يشارك بسبب مشكلة بالظهر.

وهيمن وودز على رياضة الجولف للمحترفين وتصدر التصنيف العالمي خلال 683 أسبوعا وهو رقم قياسي وحصل على 14 لقبا كبيرا بين عامي 1997 و2008.

لكن مسيرته تراجعت بسبب الإصابات والمشاكل الشخصية وتوج بلقبه 15 في بطولة الأساتذة عام 2019.

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