نقل أسطورة الغولف تايجر وودز إلى المستشفى بعد إصابته في حادث سير مروع (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، عن تعرض أسطورة الغولف الأمريكي، تايجر وودز، لحادث خطير إثر انقلاب سيارته على إحدى طرق مدينة لوس أنجلوس، ونقل إلى المستشفى اليوم الثلاثاء.

وأصدر عمدة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس بيانا رسميا، قال فيه: ”صباح اليوم استجابت الشرطة لتصادم مروري لمركبة واحدة، وتم تحديد هوية السائق (وهو الراكب الوحيد) على أنه لاعب الغولف إلدريك تايجر وودز“.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D

وأضاف البيان: ”سيارة وودز تعرضت لأضرار بالغة، وكان لا بد من إخراجه من السيارة باستخدام معدات إنقاذ“.

وأكد البيان على أن وودز تم نقله إلى مستشفى محلي لعلاج جروحه دون الكشف عن حالة إصاباته.

Tiger Woods was taken to the hospital Tuesday after he was involved in a single-vehicle rollover crash.

Woods, 45, was extricated from the wreck with the "jaws of life" by first responders. pic.twitter.com/OGbG56w847

— CBS News (@CBSNews) February 23, 2021