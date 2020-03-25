فيدرر يتبرع بمليون فرنك سويسري للعائلات المتضررة من كورونا.. ومنتخب إسبانيا يضع فندقه تحت تصرف السلطات الصحية

انضم السويسري روجر فيدرر إلى قائمة نجوم الرياضة المتبرعين بالأموال بعد تفشي فيروس كورونا في العالم حيث أعلن المصنف الأول عالميا في التنس وزوجته التبرع بمليون فرنك سويسري (1.02 مليون دولار) للعائلات المتضررة من الفيروس في بلاده.

وتبرع أيضا ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بمليون يورو (1.08 مليون دولار) لكل منهما لتقديم مساعدات طبية لمكافحة الوباء.

واشترك كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس مع وكيل أعماله جورج منديز في التبرع بأجهزة طبية لمستشفيات في بلده البرتغال.

وكتب فيدرر في حسابه على تويتر اليوم الأربعاء ”هذه أوقات صعبة على الجميع ولا يجب أن نترك أي شخص وحده.

”ميركا وأنا قررنا التبرع بمليون فرنك سويسري لأكثر العائلات المتضررة في سويسرا“.

وأصاب الفيروس أكثر من 420 ألف شخص في العالم بينما قتل أكثر من 18 ألف شخص وفقا لإحصاءات رويترز. وتأكدت إصابة حوالي 9900 شخص بالفيروس في سويسرا بينما توفي 122.

وأضاف فيدرر ”مساهمتنا مجرد بداية، نتمنى من الآخرين تقديم المساعدة للمزيد من العائلات المحتاجة. معا نستطيع اجتياز الأزمة“.

ويتعافى فيدرر، الذي حصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، حاليا من جراحة في الركبة خضع لها الشهر الماضي ويستهدف العودة إلى الملاعب في يونيو حزيران للمشاركة في بطولة ويمبلدون.

ورغم ذلك توقف موسم التنس حتى السابع من يونيو حزيران على الأقل بسبب تفشي الوباء.

إلى ذلك، وضع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم فندق المنتخب الوطني وبعض العاملين في الاتحاد تحت تصرف السلطات الصحية للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وتشهد إسبانيا حاليا ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد إيطاليا، إذ بلغ عدد موتى كورونا فيها 3434 وزادت الإصابات عن 47 ألف حالة مؤكدة.

وأبلغ روبياليس مؤتمرا صحفيا ”وضعنا فندق المنتخب الوطني تحت تصرف السلطات لاستخدامه كمستشفى وأيضا لإقامة العاملين في مجال الصحة.

”كما وضعنا بعض فرقنا الطبية وأطقم العلاج الطبيعي تحت تصرف السلطات الصحية“.

وتعهد روبياليس أيضا بتقديم مساعدات مالية للأندية الأكثر احتياجا والتي تضررت ايراداتها بشدة بسبب تفشي الفيروس الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي في إسبانيا لأجل غير مسمى.