على خلفية أزمة ”نشيد إسرائيل“.. استقالة مصطفى بيراف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية

قرر مصطفى بيراف، رئيس اللجنة الأولمبية للرياضة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، الاستقالة من منصبه بعد عاصفة انتقادات لاذعة، واجهها بسبب وقوفه للنشيد الرسمي الإسرائيلي، في بطولة العالم للجيدو.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن المسؤول الرياضي الجزائري تلقى“صفعة حكومية“ بعد رفض وزير الرياضة والشباب سيد علي خالدي يوم الثلاثاء استقباله بمقر الوزارة.

ويرجح أن يعلن ”بيراف“ استقالته بشكل رسمي في مؤتمر صحفي، يتم عقده نهار الأربعاء، لكشف موقفه من مستجدات القضية التي أثارت غضبًا شعبيًا ودفعت نوابًا في البرلمان إلى طلب استجواب رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد.

ووصف النائب حسن عريبي ”تحية بيراف للنشيد الإسرائيلي“، بالجريمة في بطولة العالم للجيدو التي جرت بباريس، وذلك أثناء مراسم تسليم الميداليات للمصارع الإسرائيلي الفائز.

واشتهر بيراف بخلافه الدائم مع مسؤولي وزارة الشباب والرياضة في الجزائر، بسبب مواقفه وسياسته المثيرة للجدل، خاصة في ولايته الأخيرة، في المدة الممتدة من 2017 حتى اليوم.