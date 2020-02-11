البطولة ستفقد الكثير من بريقها.. الصين وهونغ كونغ تغيبان عن بطولة آسيا لفرق الريشة الطائرة بسبب فيروس كورونا

قال منظمون اليوم الثلاثاء إن الصين وهونغ كونغ انسحبتا من بطولة آسيا للفرق في الريشة الطائرة التي تنطلق هذا الأسبوع في مانيلا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأصيب أكثر من 42 ألف شخص بالفيروس الذي يشبه الانفلونزا في بر الصين الرئيسي، وأكدت السلطات وفاة ما يزيد عن ألف شخص.

وفرضت الفلبين حظرا مؤقتا على كل المسافرين من الصين وهونغ كونغ ومكاو وتايوان بسبب الفيروس، ما وضع اللجنة المنظمة في مأزق بشأن توفير تأشيرات دخول للاعبين والمسؤولين للمشاركة في البطولة التي تقام في الفترة من 11-16 فبراير شباط.

وقال الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة في بيان ”يجب احترام قرار وضع كل المسافرين القادمين من الصين وهونغ كونغ ومكاو في حجر صحي لمدة 14 يوما في ضوء صحة وسلامة الشعب الفلبيني“.

وأضاف ”ولذلك فإن البطولة لن تشهد مشاركة فرق من الصين وهونج كونج. انسحاب الفريق الهندي للسيدات كان بسبب المخاوف التي أبداها الآباء واللاعبون“.

لكن الهند ستشارك في البطولة الآسيوية بفريق الرجال بعدما وافق اللاعبون على السفر إلى مانيلا.

وستفقد البطولة الكثير من بريقها بانسحاب الصين التي كانت القوة المسيطرة في الريشة الطائرة لعقود.