رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يخشى تأثر الزخم بانتشار ”فيروس كورونا“

قال توشيرو موتو، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، إنه يخشى أن يؤثر انتشار فيروس كورونا بالسلب على الزخم والحماس المتزايد قبل انطلاق دورة الألعاب 2020.

وأضاف في اجتماع في طوكيو مع المنظمين لدورة الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة: ”أنا أشعر بقلق حقيقي.. أتمنى أن يتم حل المشكلة في أسرع وقت ممكن“.

وكان شينزو آبي رئيس وزراء اليابان قال، يوم الاثنين، إن حكومة بلاده ستبقى على اتصال وثيق مع كل الأطراف المعنية لضمان عدم تأثير انتشار فيروس كورونا على دورة الألعاب التي تنطلق في 24 يوليو تموز.

وتسبب هذا الفيروس، الذي ظهر في ووهان بالصين، في مقتل أكثر من 490 شخصا إضافة إلى إصابة الآلاف بالعدوى وتسبب في ذعر حول العالم.

وأبلغ أستاذ في بحث المخاطر الصحية ”رويترز“، أنه سيكون من الصعب توفر لقاح لمكافحة هذا الفيروس قبل انطلاق دورة الألعاب الصيفية.

وتم تأجيل العديد من المنافسات المؤهلة للأولمبياد، وتضمن ذلك تصفيات الريشة الطائرة والملاكمة، بسبب انتشار فيروس كورونا.