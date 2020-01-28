ليبرون جيمس يتحدث أخيرا عن رحيل صديقه كوبي براينت (شاهد)

هرع الكثير من عشاق كرة السلة في العالم وخاصة الولايات المتحدة لبث رسائل الرثاء والدعم والمساندة لعائلة كوبي براينت الذي لقي حتفه مع ابنته غيانا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر مع ثمانية أشخاص آخرين يوم الأحد الماضي.

لكن النجم ليبرون جيمس زميل وصديق براينت انتظر حتى تمالك أعصابه ونشر رسالة مؤثرة للغاية عبر حسابه على إنستغرام لمواساة عائلة براينت والتعبير عن مدى علاقته القوية بالنجم الراحل.

وقال جيمس عبر حسابه على إنستغرام ”لست جاهزا لذلك لكني سأفعل. أنا جالس هنا أحاول أن أكتب شيئا عنك، لكن في كل مرة أبدأ بالبكاء لمجرد التفكير فيك وفي جيجي والصداقة والزمالة والأخوة التي جمعتنا! لقد سمعت صوتك صباح الأحد قبل مغادرتي فيلادلفيا للعودة إلى لوس أنجلوس.

”لم أفكر في أن هذه المحادثة التي أجريت بيننا ستكون الأخيرة. أنا حزين ومدمر يا أخي. أحبك وقلبي مع فانيسا (زوجة كوبي) والأطفال. أعدك بأنني سأواصل مسيرتك! من فضلك أعطني القوة من السماء! أريد أن أقول أكثر من ذلك بكثير، لكن لا يمكنني ذلك الآن! حتى نلتقي مرة أخرى أخي!“.

ولقي براينت وابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما حتفهما وهما في طريقهما إلى خوض مباراة في كرة السلة في ثاوزاند أوكس في كاليفورنيا، إذ كان من المقرر أن تلعب جيانا.

وكان معهم مدرب للبيسبول وزوجته وابنته، ومدرب مساعد لكرة السلة للبنات وكانوا جميعا في طريقهم إلى المباراة ذاتها كما توفي قائد المروحية في الحادث.

وكتب كوبي براينت إلى صديقه في الليلة التي سبقت الحادث يهنئه على الوصول للمركز الثالث في عدد النقاط في قائمة هدافي دوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA حيث سجل جيمس33655 نقطة طوال حياته المهنية. وسجل براينت 33643.

وقال براينت ”استمرار تطوير اللعبة للأمام. أكن لك الكثير من الاحترام يا أخي“.

وأعلنت رابطة NBA تأجيل مباراة قمة بين لوس أنجلوس ليكرز أمام لوس أنجلوس كليبرز يوم الثلاثاء بعد مقتل الأسطورة براينت.

وكان براينت، الفائز بلقب الدوري خمس مرات خلال 20 عاما مع ليكرز، وابنته البالغ عمرها 13 عاما ضمن تسعة أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط طائرة هليكوبتر بالقرب من مدينة كالاباساس في كاليفورنيا.