ديوكوفيتش أمام شتروف وبارتي تواجه تسورنكو في ملبورن بارك

سيبدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش سعيه للفوز بثامن لقب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بمواجهة الألماني يان-لينارد شتروف في حين ستسعى أشلي بارتي لتصبح أول أسترالية تحرز لقب الفردي منذ 1978 وستواجه الأوكرانية ليسيا تسورنكو في الدور الأول.

وديوكوفيتش هو حامل اللقب بعد أن سجل رقما قياسيا عالميا غير مسبوق بالفوز باللقب السابع في ملبورن بارك في نهائي العام الماضي في مواجهة الإسباني رفائيل نادال الذي يتصدر التصنيف في أولى البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي.

وسيلتقي نادال في الدور الأول في ملبورن بارك مع البوليفي هوجو ديليين وكله أمل في حصد اللقب رقم 20 في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرته.

وتتأخر الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز بلقب واحد فقط عن الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى لفردي السيدات وهو 24 لقبا والمسجل باسم الأسترالية مارجريت كورت. وستبدأ المصنفة الثامنة سعيها لحصد اللقب الثامن في ملبورن بارك نسخة العام الحالي بمواجهة الروسية أنستاسيا بوتابوفا.

وفازت اليابانية ناعومي أوساكا المصنفة الثالثة بلقبها الثاني في البطولات الكبرى في أستراليا المفتوحة في العام الماضي وستبدأ مسيرة الدفاع عن اللقب عندما تواجه التشيكية ماري بوزكوفا.

أما الموهبة الأمريكية الواعدة كوكو جوف فستواجه الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز التي سبق لها التتويج مرتين بلقب أستراليا المفتوحة. وفازت جوف على فينوس في أول ظهور لها في البطولات الكبرى في ويمبلدون العام الماضي.

وروجر فيدرر هو الوحيد الذي يتفوق على نادال في الفوز بألقاب الفردي في البطولات الكبرى وسيبدأ اللاعب السويسري سعيه للفوز باللقب الـ 21 من هذا النوع بمواجهة الأمريكي ستيف جونسون.

وستسعى أشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا وعلى مستوى البطولة لإنهاء صيام أستراليا عن التتويج في البطولة والذي استمر 42 عاما منذ أن فعلها غير المصنف كريس أونيل في كويونج.